Capital Bra und Samra gibt's bekanntlich nur im Doppelpack. Die beiden Deutsch-Rapper sind nicht nur gute Kollegen, sondern auch dicke Freunde! Sie recorden gemeinsam Songs, landen zusammen in den Charts und unterstützen sich gegenseitig auf Tour. Auch auf Samras neuem Album, das im April auskommt, ist Capi und auch sein Alter Ego Joker Bra mit von der Partie. Jetzt haben die beiden Berliner aber ein neues Hobby entdeckt: Sie sind richtig süchtig nach der App TikTok geworden! Auf Video-Plattform posten die Rap-Stars jetzt ständig lustige Clips aus ihrem Alltag. Zum Totlachen! Hier erfährst du übrigens, wie weitere Stars auf TikTok heißen!

Capital Bra und Samra sind voll im TikTok -Fieber. Nachdem auch Bibis Beauty Palace und Julienco jetzt wieder zurück auf TikTok sind, tun es die "Berlin Lebt"-Stars ihnen gleich und zeigen auf ihren Kanälen, was im Leben eines echten Gangster-Rappers so abgeht. Capi heißt @capital_bra und Samra @samra_official . Ihre Videos sind total authentisch! Egal ob im Supermarkt oder im Studio – ab sofort können wir dort alles mitverfolgen, was bei den beiden so passiert. Ein paar Beispiele: Capi zeigt, wie er die Pfote seines Hundes sauber macht, bevor er in die Wohnung darf: "Schön die Pfoten sauber machen – ich weiß, du hast keinen Bock, aber wir müssen!", sagt er zu dem braunen Pitbull. So cute! Top-Comment ist mit 17 Tausend Likes übrigens: "Wie süß du mit denen umgehst". Finden wir auch! Übrigens: Auch wir haben TikTok! 😋 Folg uns unter @bravomagazin für lustige Trend-Videos 💛

Im nächsten TikTok filmt Capital Bra seinen Kollegen Samra, wie der noch im Bett liegt und von seinem BFF geweckt wird: "Hallo, wir müssen Werbung für Video machen, man", ruft er. LOL! Er bringt ihm sogar seine Zigaretten und versucht, ihn wach zu kriegen. Haha! Samra scheint die App schon genau so sehr zu lieben und filmt sich beim Autofahren (natürlich auf dem Beifahrersitz), in der Waschanlage oder im Restaurant. Die bisher lustigsten Videos sind aber die beim Einkaufen . Ganz bodenständig schieben die Rap-Stars den Wagen zwischen den Regalen umher und holen sich Lebensmittel für die Woche. Quarkbällchen? Check! In einem Clip bietet Samra sogar einem Passanten etwas davon an. Den Rest solltest du lieber selbst auschecken und den beiden folgen – es lohnt sich! 😅

