Lisa & Lena: So hat sich ihre Karriere nach dem TikTok-Aus verändert

Mit Lipsync-Videos wurden Lisa & Lena auf TikTok (damals noch musical.ly) weltberühmt. 30 Millionen Nutzer verfolgen damals gespannt die Clips der Zwillinge. Im April letzten Jahres doch der überraschende Break – Lisa und Lena verkünden ihr Ende auf der Plattform TikTok. Ein Schock für viele Fans. Doch Lisa und Lena sind sich sicher: sie wollen weiter an ihrer Schauspielkarriere arbeiten und sich ganz und gar darauf konzentrieren. Doch wie hat sich das Leben der Zwillinge eigentlich bisher verändert?

Das machen Lisa & Lena nach TikTok

Auf ihre Idole müssen die Lisa & Lena Fans aber trotzdem nicht verzichten, denn die beiden sind auch weiterhin auf Social Media aktiv. Mit 15,2 Millionen Followern auf Instagram sind die beiden nach wie vor super erfolgreich. Letztes Jahr im August starten die beiden erstmals mit ihrer neuen Entertainment-Show „xLL“ auf YouTube: „Wir wollten etwas Neues erschaffen. Etwas, das zu 100% uns entspricht. Wo wir kreativ sein können und zugleich eine Menge Spaß haben. Wir haben uns vergraben, gegrübelt, ausprobiert – und herausgekommen ist unsere neue Entertainment Show bei YouTube", verraten die Zwillinge damals in einem Statement.

So geht es für Lisa & Lena weiter

Und im November 2019 setzt das Dream-Team auch noch einen drauf. Sie haben zusammen mit der Firma Buffalo ihren ganz eigenen Schuh kreiert – mega cool! Außerdem haben LeLi 2017 sogar ihr eigenes Klamottenlabel J1Mo71 gegründet, weshalb der neue Buffalo-Schuh auch den Namen x J1Mo71 trägt. Seit ihrem TikTok-Ende arbeiten die Zwillinge jedenfalls immer wieder an neuen Projekten und wir sind schon sehr gespannt, was mit was uns die Mädels als nächstes überraschen.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!