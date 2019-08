Lisa & Lena starten eigene Entertainment-Show “xLL” 🤩

Lisa und Lena entwickeln neue Entertainment-Show "xLL"

Nachdem Lisa und Lena vor über vier Monate ihren Tik Tok Account gelöscht haben, wurde es still um die Zwillinge. Die Begründung: Sie wollen sich weiterentwickeln und neue Wege einschlagen, da sich ihre Interessen verändert haben. Jetzt sind sie eindlich zurück und können euch zeigen, woran sie in den letzten Monate gearbeitet haben. Lisa und Lena gründen ihre eigene Entertainment-Show "xLL" auf YouTube! „Wir wollten etwas Neues erschaffen. Etwas, das zu 100% uns entspricht. Wo wir kreativ sein können und zugleich eine Menge Spaß haben. Wir haben uns vergraben, gegrübelt, ausprobiert – und herausgekommen ist unsere neue Entertainment Show bei YouTube", verraten die Twins in einem Statement. Wir freuen uns riesig, dass LeLi endlich wieder etwas gefunden haben, womit sie happy sind und wo sie sich kreativ austoben können. Wir werden sicher keine Folge "xLL" verpassen! Ihr wollt in Stimmung kommen? Dann checkt unbedingt ihre "xLL" Playlist aus!

Was erwartet euch in der Entertainment-Show "xLL" von Lisa und Lena

Dass Lisa und Lena Entertainment-Profis sind haben schon mit ihrer Moderation bei "The Dome" bewiesen. Ab heute werden LeLi auf ihrem YouTube-Kanal wöchentliche Videos für ihre Entertainment-Show "xLL" hochladen. Dabei gibt es vier verschiedene Formate mit den Namen "Snooze" (Gespräche mit Stars und Idolen), "Everytime" (Comedy-Videos auf Meme-Basis), "Remake" (neue Musikvideos und Choreos zu ihren Lieblingstracks) und "Challenge" (Aufgaben und Bestrafungen). "Wir lieben jedes der vier Formate und können es nicht erwarten, sie mit unseren Fans zu teilen", verraten Lisa und Lena weiter in ihrem Statement. Lange warten, müsst ihr übrigens nicht mehr! Das erste Video der Zwillinge ist nämlich heute online gegangen und könnt ihr euch natürlich hier ansehen: