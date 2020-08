Das unterscheidet “Riverdale”-Archie vom Comic-Archie

Im Dezember 1941, also rund 76 Jahre vor der ersten “Riverdale”-Staffel (2017), entstanden die sogenannten “Pep Comics #22”, mit denen John L. Goldwater die Charaktere Archie, Betty und Veronica ins Leben rief. Die Referenz zu den Comic-Büchern ist auch heute noch in mehreren Szenen der erfolgreichen US-Serie wiederzufinden. Vor allem Archie hat viele Gemeinsamkeiten zur Comicfigur. Doch in einer Sache unterscheiden sie sich grundlegend: In den Comic-Büchern zog Archie NIE sein Shirt aus –– KJ Apa brach den Rekord bereits nach vier Minuten in “Riverdale”.

KJ Apa spielte Archies Vater in einer “Riverdale”-Szene

Der 23-jährige KJ Apa (Keneti Fitzgerald Apa) spielte in Folge vier der dritten “Riverdale”-Staffel die Rolle von Fred Andrews in seinen Teenager-Jahren. Normalerweise wurde Archies Vater von Luke Perry gespielt, der damals die Rolle von “Dylan McKay” in dem 90er Jahre Teenager-Drama “Beverly Hills, 90210” übernahm.

KJ Apa hat kein Problem damit, seinen Körper zu zeigen

Er ist nicht nur ein Herzensbrecher – sondern er hat auch einen verdammt guten Körper. In einem Interview erklärte KJ Apa einst, dass es ihm nichts ausmache, seine Bauchmuskeln in “Riverdale” zur Schau zu stellen – denn genau das wird von seiner Rolle im Drehbuch verlangt. Er sagte dazu: "Jemand muss Bauchmuskeln in der Show haben. Es ist immer seltsam, ein Sexobjekt zu spielen, aber weil ich zuvor das Drehbuch las, war ich darauf vorbereitet. Aber Archie hat mehr zu bieten als Bauchmuskeln und Romanzen mit Mädels. Er ist ein humorvoller Typ."

KJ Apa isst nicht wirklich im “Pop’s Diner”

Das “Pop’s Diner” ist DIE Kult-Location, in der sich alle “Riverdale”-Stars treffen. Und auch im wahren Leben sind Fans der Serie angetan von der Location und wollen dort selbst einen kleinen Happen essen. Nur leider ist es ein Filmset, das extra für die US-Show auf einem Parkplatz erschaffen wurde. KJ Apa verriet kürzlich, dass er für alle Szenen, in denen er mit seinen Freunden im Diner einen Burger essen muss, einen Eimer direkt vor die Kamera stellt. Warum? Weil er nach einem Bissen für die Szene den Rest des Burgers wieder ausspuckt! Dies liegt daran, dass er während der Dreharbeiten eine sehr strenge Diät einhalten muss, um seine Bauchmuskeln zu behalten.

KJ Apa hat seine Hand während des Staffelfinales gebrochen

Während der letzten Episode von Staffel eins nutzte Archie seine Faust, um eine Eisschicht zu zertrümmern. Der Grund? Er wollte Cheryl Blossom retten, die Unterwasser in einem gefrorenen See gefangen war. Das Schockierende: Während der Szene brach KJ Apa seine Hand! Zu “TV Line” sagte Apa damals: “Das war ein harter Drehtag. Ich habe das Eis nicht wirklich geschlagen, aber ich war ein bisschen zu aufgeregt. Ich habe eine Schaumstoffmatte geschlagen, die auf dem Eis lag. Es war kalt, also habe ich es nicht wirklich gefühlt. Erst 20 Minuten später wurde mir klar, dass ich meine Hand gebrochen habe.”

Cole Sprouse wollte die Rolle von Archie Andrews

Krass! Eigentlich sollte Cole Sprouse für die Rolle von Archie Andrews vorsprechen – doch er fand Jughead’s Rolle auf Anhieb spannender. "Er ist ein Außenseiter", so Sprouse in einem Interview mit “WWD”. "Er hat eine ziemlich einzigartige Perspektive, weil er die Stadt und die Freundschaften, die sich bilden, aus einer objektiven Perspektive sieht."

KJ Apa hat fast eine Absage bei “Riverdale” kassiert

Ganze vier Monate lang wurde auf der ganzen Welt nach einem passenden Schauspieler für die Rolle von Archie Andrews gesucht. Unvorstellbar: KJ Apa wurde anfangs sogar abgelehnt, da er nicht passend zu sein schien! Bei einem zweiten Vorsprechen überzeugte der 23-Jährige die Casting-Direktoren dann aber doch noch – zum Glück!

KJ Apa ist ein leidenschaftlicher Musiker

Archie Andrews ist ein leidenschaftlicher Musiker – und hing vor allem in der ersten "Riverdale"-Staffel ständig an seiner Gitarre und schrieb Songs. Diese Leidenschaft teilt er mit KJ. Auch er liebt es, Gitarre spielen. Im Alter von nur 14 Jahren nahm er bereits sein erstes Musikalbum auf. Sein Debütalbum “The Third Room” erschien vor knapp acht Jahren. Damals sprach er mit der amerikanischen ”Teen Vogue” über seine Liebe zur Musik und verriet: “Ich bin immer aufgeregt, vor anderen Leuten zu performen. Es ist mir egal, ob es vor tausend Menschen oder nur vor drei Menschen ist.”

KJ Apa musste seine Haare färben

Eigentlich hat der 23-jährige braune Haare, doch für die Rolle von Archie musste sich Apa seine Haarpracht rot färben lassen. Dafür saß er einst sage und schreibe zehn Stunden beim Friseur! Zudem musste der in Neuseeland geborene Schauspieler seinen natürlichen Kiwi-Akzent gegen einen amerikanischen Dialekt eintauschen. Keine leichte Aufgabe, wie KJ selbst mehrfach zugab.

Archie Andrews und KJ Apa haben viele Gemeinsamkeiten

Neben seiner Leidenschaft für Frauen und Musik liebt Archie Andrews vor allem eines: Sport! Und genau damit kann sich auch KJ Apa voll und ganz identifizieren – denn er selbst gibt liebend gerne Acht auf seinen Körper und tut alles, um seine Muckis in Schuss zu halten. Eine weitere wichtige Gemeinsamkeit: Beide Jungs stehen ihren Vätern sehr nahe, wie KJ einst gegenüber dem britischen “Glamour”-Magazin zugab.

