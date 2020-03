"Riverdale"-Liebling Nummer 1: KJ Apa!

Er sieht gut aus, ist sympathisch und ein talentierter Schauspieler. Die Rede ist von KJ Apa. Wir kennen ihn aus der Netflix-Erfolgsserie "Riverdale", in welcher er den loyalen Archie Andrews spielt. Ab dem 9. April 2020 werden übrigens neue Folgen, der vierten „Riverdale“ Staffel, auf Netflix verfügbar sein. Und auch eine 5. Staffel der Drama-Teen-Serie soll es geben. Aufgrund der aktuellen Ereignisse bezüglich des Corona-Virus wurden jedoch die "Riverdale" Dreharbeiten pausiert. Wann es genau weitergehen soll, ist noch unklar.

KJ Apa hat mit dem amerikanischen Akzent zu kämpfen!

Seinen ersten Kontakt mit der Schauspiel-Welt hatte KJ Apa in Neuseeland. Dort ist der 22-Jährige auch geboren und aufgewachsen. Für seine große Rolle bei "Riverdale" verließ er jedoch seine geliebte Heimat. Alles für seinen großen Traum! Am Anfang hatte der Schauspieler vor allem Probleme damit, zwei bestimmte Wörter richtig amerikanisch auszusprechen. Nämlich "Burger" und "Girlfriend"!Dies hat KJ Apa nun in einem Interview mit "The View" verraten. Hier kannst du dir das Video in voller Länge anschauen! ⤵️ 😊

