"Riverdale" Staffel 4: Wann geht es mit dem Staffel-Finale weiter?

"Riverdale" Staffel 4: Serien-Pause

Die erste Hälfte von "Riverdale" Staffel 4 ist seit gestern beendet. Wie üblich folgt jetzt zuerst eine kleine Serien-Pause, bevor es dann mit dem Staffel-Finale weitergeht. Auch wenn es schwierig werden könnte, denn die Dreharbeiten von "Riverdale" mussten wegen eines Corona-Vorfalls gestoppt werden! Dabei gibt es noch viele Dinge, die in der Geschichte noch geklärt werden müssen. Außerdem gab es auch einige Dinge, die Fans an der vierten Staffel von "Riverdale" gestört haben, die sich mit der Fortsetzung eventuell klären könnten.

"Riverdale" Staffel 4: Dann geht es mit dem Staffel-Finale weiter.

Planmäßig soll es am 9. April mit der zweiten Hälfte von "Riverdale" Staffel 4 weitergehen. Die 17. Folge soll "Wicked Little Town" heißen. Wie immer wird auch diese Staffel insgesamt 22 Folgen haben. Ob der Corona-Vorfall und die daraus entstandene Drehpause Auswirkungen auf das Release-Datum der neuen Folgen haben wird, ist bisher unklar. Die Unterbrechung der Dreharbeiten erfolgte mitten in den Arbeiten zu Folge 20. Falls es Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr sie hier bei uns.

