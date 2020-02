Lili Reinhart: Das mag sie an "Riverdale" nicht!

Kritik an "Riverdale": Falsches Körper-Image in der Serie?

In den letzten Tagen stand "Riverdale" auf Twitter ziemlich in der Kritik. Ein Fan beschwerte sich direkt bei Schauspielerin Lili Reinhart (Betty Cooper) darüber, dass die Serie ein falsches Körperbild vermittle: "@lilireinhart ich bin nur neugierig. Warum wird jeder Charakter in Riverdale von über 25-Jährigen mit perfekt entwickelten Körpern gespielt, obwohl es in der Serie um Teenager geht. Findest du nicht, dass Shows die an Teenager gerichtet sind, so zu unrealistischen Körper-Standards beitragen?" Doch "Riverdale"-Star Lili Reinhart hat eine klare Message an all ihre Hater …

Lili Reinhart: Probleme mit "Riverdale"

"Riverdale"-Star Lili Reinhart ist bekannt für emotionale Geständnisse auf Instagram, Twitter und Co. Außerdem antwortet sie regelmäßig auf Fan-Kommentare, auch bei dieser Kritik hat sie es sich nicht nehmen lassen zu antworten und prompt verraten, welche Probleme sie selbst mit "Riverdale" hat: "Eigentlich ist nicht jeder in der Serie perfekt gemeißelt. Sogar ich fühle mich manchmal wegen der Körper meiner Kollegen eingeschüchtert, wenn ich eine Szene in Unterwäsche habe. Ich bin oft sehr unsicher wegen der Erwartungen, die Menschen an Frauen im TV haben und wie sie aussehen sollten."

Lilis ganze Antwort auf Twitter. Twitter/@lilireinhart

Lili Reinhart: Unsicher wegen Unterwäsche-Szene in "Riverdale"

Weiter schreibt Lili auf Twitter: "Ich habe wegen meiner Depression in den letzten Monaten zugenommen und war deshalb sehr unsicher. Trotzdem habe ich die Unterwäsche-Szene gemacht und dachte, dass es meine Verpflichtung sei stark und selbstbewusst darin zu wirken. Ich möchte, dass andere Leute meinen Körper im TV sehen und sich gut damit fühlen, dass ich keine Kleidergröße 0 habe." Es ist unfassbar bemerkenswert, wie ehrlich Lili Reinhart immer mit ihren Followern spricht. Damit beweist sie, dass wirklich jeder Mensch manchmal an sich zweifelt, egal wie perfekt alles auf den ersten Blick scheint. Man ist selbst meistens viel zu kritisch mit sich, da braucht man nicht noch die Kritik anderer Leute. Wichtig ist nur, dass jeder lernt seinen Körper so zu lieben, wie er ist.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!