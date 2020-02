Dritter Ausstieg bei „Riverdale“?

Nachdem bereits diese beliebten Stars die Netflix-Serie „Riverdale“ mit Sicherheit verlassen, steht nun vielleicht ein dritter Ausstieg bevor. Seit mehreren Wochen rätseln Fans der Serie, ob Cole Sprouse Seriencharakter Jughead Jones wirklich sterben wird. Nachdem mehrmals zwischen Gegenwart und Zukunft hin und her gesprungen wurde, gibt es in der aktuellen Folge der Netflix-Serie nun endlich Gewissheit. Und es sieht alles andere als gut aus für den Serien-Liebling 😢

„Riverdale“ zeigt: Cole Sprouse Seriencharakter wirklich tot!

Und ausgerechnet Betty, die von Lili Reinhart gespielt wird, hat ihren Freund mit einem Stein erschlagen! In der aktuellen Folge versucht sie gemeinsam mit Veronica und Archie den Mord an Jughead zu vertuschen. Betty beteuert dabei weiterhin unschuldig zu sein, da sie keinerlei Erinnerungen an den Vorfall mehr hat. Hoffnungen der Fans, das Jughead auf einmal doch wieder die Augen aufschlägt, werden nicht erfüllt. Im Gegenteil: Betty ist sogar daran beteiligt, dass F.P. seinen toten Sohn im Wald auffindet und identifiziert seine Leiche später gemeinsam mit seinem Vater ein weiteres Mal. Es scheint also, als ob Jughead diesmal also wirklich tot ist. Steigt Cole Sprouse also nun als dritter Charakter in kurzer Zeit aus der Serie aus? 😱 Seit kurzem wird auch gemunkelt, dass Cole und Dylan Sprouse wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. Ist das der Grund für Coles Aussteig bei „Riverdale“?

„Riverdale“: Fans geben Cole Sprouse nicht auf!

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es jedoch weiterhin, an dem sich Fans nun festhalten müssen: Da Jughead immernoch Erzähler von „Riverdale“ ist, kann er eigentlich gar nicht tot sein. Sollte sich die Erzählerstimme in den nächsten Folgen überraschenderweise doch noch ändern, haben wir Gewissheit. Bis dahin bleibt weiter zu hoffen, dass Jughead uns mit dieser Geschichte einfach nur an der Nase herumführen möchte.

They can show Jughead’s dead body as many times as they want. I’m still not buying it. #Riverdale pic.twitter.com/v7L4Irkfd3 — EveryoneIsACritic (@everyone_critic) February 27, 2020

