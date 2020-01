Verrückte Theorie zu "Riverdale": Ist SIE eigentlich tot? 😱

"Riverdale" Staffel 4: Verrückte Fan-Theorie könnte ALLES verändern!

Erst gestern hat Camila Mendes ein herzzerreißendes Geheimnis über die vierte Staffel von "Riverdale" preisgegeben. Schon jetzt legen Fans mit einer verrückten Theorie nach, die wirklich ALLES verändern würde. Eine Sache fragen wir uns in der vierten Staffel von "Riverdale" wohl schon lange: Was passiert eigentlich mit Cheryl Blossom? (Achtung, ab hier könnten SPOILER folgen) Der sonst so toughe Rotschopf verhält sich nämlich schon die ganze Zeit ungewohnt komisch. Sie hat ihren verstorbenen Bruder Jason ausgegraben, um zu Hause mit seiner Leiche zu reden, tötet ihre Verwandten und bildet sich Poltergeister ein. Fans auf Reddit sind sich einig, dass sie sich noch eine weitere Sache eingebildet hat …

"Riverdale": Ist Toni Topaz längst tot?

Fans diskutieren gerade fleißig, ob Toni Topaz (Vanessa Morgan), die Freundin von Cheryl Blossom (Madelaine Petsch), nicht schon längst tot ist. Schließlich war nie zu sehen, ob und wie Toni am Ende der dritten Staffel "Riverdale" von der Farm entkommen ist. Was wäre, wenn sie bei ihrer Flucht im Wald ermordet wurde und sich Cheryl seit dem einbildet, dass sie noch immer am Leben ist? User "MrQualtrough" ist nämlich auch aufgefallen, dass Toni in dieser Staffel noch mit keinem anderen Charakter interagiert hat. Sie sei immer nur zu sehen, wenn auch Cheryl an ihrer Seite ist. Ok, Mindfuck. Aber je mehr wir darüber nachdenken, desto wahrscheinlicher klingt diese Theorie. Mal ehrlich: Kein normaler Mensch hätte beim Anblick von Jasons Leiche so cool und locker reagiert, wie Toni Topaz in dieser Staffel! Wir sind wirklich sehr gespannt, ob an dieser Theorie etwas dran ist. Zum Glück geht es am 23. Januar endlich mit neuen Folgen weiter …

