"Riverdale" Staffel 4: Neue Hinweise von Camila Mendes

Nachdem Camila Mendes und Lili Reinhart erst kürzlich verraten haben, wie es mit "Riverdale" weitergehen wird, gibt es jetzt schon wieder neue News. Hier noch mal zur Erinnerung (VORSICHT SPOILER): Vor der Halbzeitpause wurden Fans mit einem ziemlichen Cliffhanger zurückgelassen. Betty (Lili Reinhart), Archie (KJ Apa) und Veronica (Camila Mendes) stehen vor der Leiche von Jughead (Cole Sprouse). Wie es in "Riverdale" mit Jughead weitergeht, weiß jedoch noch keiner. Vermutlich müssen wir uns auch noch etwas gedulden, denn erst ab dem 23. Januar bekommen wir die neuen Folgen von "Riverdale" Staffel 4 zu sehen. Doch Camila Mendes hat jetzt in einem Interview verraten, dass es für ihre Rolle noch viel schwieriger werden soll und ein herzzerreißendes Geheimnis ihre Welt auf den Kopf stellen wird …

Camila Mendes: Veronica Lodge erwartet ein herzzerreißendes Geheimnis in "Riverdale"

In einem Interview mit dem amerikanischen People-Magazine verriet Camila Mendes: "Es wird ein Geheimnis über eine Person aus der Lodge-Familie ans Licht kommen, die sehr herzzerreißend und schwierig sein wird. Das wird Veronica ziemlich aus der Bahn werfen. Auf Veronica kommen Neuigkeiten zu, die ihre Welt zum Beben bringen werden." Oh je, das klingt wirklich ziemlich ernst. Was genau es ist, hat der "Riverdale"-Star natürlich nicht verraten. Aktuell versucht Veronica in der Serie ihren Vater Hiram Lodge zu sabotieren. Außerdem ist in den letzten Folgen von "Riverdale" Staffel 4 auch eine neue Darstellerin dazugekommen, über die wir bisher nur wenig wissen: Veronicas Schwester Hermosa Lodge. Hat sie etwas mit dem Geheimnis zu tun? Wir müssen uns vermutlich noch etwas gedulden …

