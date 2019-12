Lili Reinhart und Camila Mendes: Das wünschen sie sich für die Zukunft

In der Netflix-Serie ist aktuell mal wieder einiges los. Archie hat in Staffel 4 einen neuen Feind in Riverdale bekommen und Jughead hat Ärger mit seinen Klassenkameraden. Außerdem müssen sich die High School Kids mit der Frage auseinandersetzen, wie es nach ihrem Schulabschluss weiter gehen soll. Darüber die beiden Schauspielerinnen Lili Reinhart und Camila Mendes jetzt in einem Interview gesprochen. Wie wird es mit Betty und Veronica weiter gehen? Lili Reinhart dazu: "Es ist unser Abschlussjahr. Danach wollen sicher ein paar der Charaktere aufs College gehen, während andere in Riverdale bleiben wollen, weil sie dort noch ein paar Sachen klären müssen. Ich meine, Veronica hat ungefährt 12 verschiedene Projekte und Betty wird vielleicht lieber erstmal bei ihrer Mutter bleiben wollen. Vielleicht sollten sie auch alle ein Jahr Pause einlegen und erstmal chillen."

Lili Reinhart und Camila Mendes: Nachwuchs in Riverdale?

Während ihre Kollegin Lili Reinhart glaubt, dass die Clique erstmal in Riverdale bleiben wird, hofft Camila Mendes, dass Veronica, Betty und Co. aufs College gehen: "Ich will nicht, dass sie für immer in der High School bleiben. Die Show handelt ja auch vom Erwachsen werden und deshalb fände ich es cool, wenn alle aufs College gehen und wir sehen, was sie aus ihrem Leben machen." Das wiederum würde bedeuten, dass sich die Wege der Freunde trennen könnten, wenn jeder auf eine andere Uni geht. Wie wird es in "Riverdale" dann mit Jughead und Betty weiter gehen? Oder mit Archie und Veronica? Für die Antworten auf diese Fragen müssen die Fans wohl abwarten. Wenn es nach Camila Mendes geht, bekommt eines der Pärchen sogar Nachwuchs: "Vielleicht endet die Serie ja damit, dass einer von uns ein Kind bekommt! Wer weiß?" 👶🏼

