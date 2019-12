Lili Reinhart: Fans spekulieren über Red Carpet-Auftritt

Schauspielerin Lili Reinhart war zu den Gotham Awards in New York eingeladen. Zu einem glamourösen Event wie diesem gehört natürlich ein roter Teppich, zahlreiche Fotografen und ein hammer Outfit. Der "Riverdale"-Star kam mit Hochsteck-Frisur und einem mit Glitzer-Pailetten besetzten schwarzen Kleid. Eigentlich ein mega Look – doch ihre Fans waren von etwas ganz anderem abgelenkt: Lili Reinharts Augen! Auf Twitter tauschen sich die User darüber aus, wieso die Augen der Schauspielerin so blutunterlaufen gewesen sein könnten. War sie etwa stoned? Ein Joint vor dem roten Teppich – ist das die verrückte Angewohnheit von "Riverdale"-Star Lili Reinhart? Ein Follower postet ein Interview der Schauspielerin und schreibt dazu: "Ich mag Lili Reinhart lieber wenn sie high ist"

i like lili reinhart better when she’s stoned pic.twitter.com/of4KJ6Qv9v — bella (@isvbella) December 3, 2019

Lili Reinhart: Das sagt sie zu den Gerüchten

Scheinbar sorgten die Aufnahmen vom roten Teppich für so viel Gesprächsstoff, dass auch die Schauspielerin selbst von den Spekulationen ihrer Fans erfahren hat. Doch Lili Reinhart hat das Geheimnis mittlerweile gelüftet. In ihrer Instagram-Story teilt sie eines der Bilder vom Event und schreibt dazu: "Ein paar von euch denken, dass ich gestern Abend stoned war. Ganz ehrlich: war ich nicht. Ich hatte nur 5 Stunden geschlafen und ich brauche mindestens 9 Stunden Schlaf, um zu funktionieren. Aber danke, dass ihr mich auf meine blutunterlaufenen Augen hinweist – gut zu wissen, dass es euch nicht entgeht, wenn ich innerlich tot bin❤️" Also Entwarnung: Nicht ein Joint, sondern Schlafmangel war schuld an dem etwas erschöpften Look der Schauspielerin. Hoffentlich konnte Lili Reinhart den Schlaf mittlerweile nachholen 😴

