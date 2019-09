Lili Reinhart, Cardi B und Co.: Starttermin für "Hustlers" steht fest!

Lili Reinhart, Cardi B und Co. strippen ab DIESEM Datum auch in deutschen Kinos

Der krasse Trailer zu Lili Reinharts, Cardi B's und Jennifer Lopez' Stripper-Film "Hustlers" ist schon seit Längerem raus und auch der Movie selbst startete in den USA schon vergangenen Freitag. Darin beschließt eine Gruppe an heißen Stripperinnen, sich nicht mehr von ihren reichen Kunde ausnutzen zu lassen, sondern sich an deren Geld zu bedienen. Schließlich haben die mehr als genug! Nun warten die unzähligen Fans von Lili Reinhart, Cardi B und Jennifer Lopez natürlich auch in Deutschland sehnlichst darauf, den Film endlich sehen zu können. Doch ein bisschen müssen sie sich noch gedulden. Nun wurde nämlich bekanntgegeben, dass "Hustlers" 5. Dezember in unseren Kinos erscheint. Perfekte Beschäftigung für einen kalten Winterabend!😍

Die Stars freuen sich über den bisherigen Erfolg von "Hustlers"

In den USA lief "Hustlers" schon mal richtig gut an und zwar auf Platz zwei der US-Boxoffice-Charts. Denn er spielte in kürzester Zeit über 32 Millionen Dollar. Damit hätten wahrscheinlich nicht mal die Hauptdarstellerinnen Lili Reinhart, Cardi B und Jennifer Lopez selbst gerechnet. Die sind deshalb natürlich umso happier, über das tolle Ergebnis. J. Lo schmiss zur Feier des Films eine fette Party mit einer mehrstöckigen Stripper-Torte und auch die "Riverdale"-Schauspielerin bedankte sich mehrmals in ihrer Story für alle, die den Film schon angesehen haben oder es noch machen wollen. Auf Insta schrieb sie zu einem Bild der Premieren-Night sogar: "Ich kann nur hoffen, dass ich so viel Glück habe und noch viele Nächte wie diese erleben darf. Das war eine Erfahrung, die ich für den Rest meines Leben wertschätzen werde – es fühlt sich so surreal an. Ich fühle mich so geehrt, in Hustlers zu spielen und kann es nicht abwarten, bis alle die unglaubliche Arbeit der involvierten Frauen sehen." Aaaw, wie süß von ihr! Da freuen wir uns alle doch noch mehr, Lili Reinhart, Cardi B und Jennifer Lopez als hotte Tänzerinnen bald im Kino zusehen!🤩

