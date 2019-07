Lili Reinhart: So krass ist der Trailer zu ihrem Stripper-Film!

Lili Reinhart: Erster Trailer zu ihrem Stripper-Film "Hustlers" da

Lili Reinhart ist den meisten von euch wohl eher als "Betty Cooper" in der Netflix-Serie "Riverdale" bekannt. Ihre neuste Rolle ist jedoch etwas GANZ anders. In "Hustlers" spielt sie eine Stripperin an der Seite von Stars wie Jennifer Lopez und Rapperin Cardi B! Der Film basiert auf einem Artikel des "New York Magazine", der viral gegangen ist. Worum es geht? Ein paar clevere Ex-Stripperinnen schließen sich zusammen, um ein paar reiche und arrogante Wall Street Banker auszunehmen. "Das Spiel ist verpfuscht und die Menschen, die nach den Regeln spielen, werden nie belohnt", sagt Jennifer Lopez in dem Trailer. Dort sieht man auch, dass die Frauen mit ihrem Plan ziemlich erfolgreich sind und viele Kreditkarten abgreifen. Natürlich nicht lange, im Trailer erkennt man nämlich auch, dass die Girls schnell mit den Konsequenzen ihrer Taten rechnen müssen. Ob sie mit ihrer Masche durchkommen? Diese Frage können wir wohl erst im September beantworten, da soll der Stripper-Film "Hustlers" in den Kinos anlaufen.

Lili Reinhart: So happy ist sie über ihre Rolle

Lili Reinhart hat in der Vergangenheit schon immer wieder beton, dass sie keine Lust mehr auf High School Rollen, wie "Betty Cooper" hat. Viel eher wünscht sie sich erwachsenere Rollen und die hat sie mit "Hustlers" wirklich ergattert. Es ist super cool zu sehen, wie wandelbar die Schauspielerin sein kann. Für Amazon produziert die "Riverdale"-Darstellerin jetzt sogar ihren ersten eigenen Film "Our Chemical Hearts". Lili liebt neue Herausforderungen und wer ihre Storys verfolgt hat, wird feststellen, dass auch die Vorbereitungen für den Kinofilm "Hustlers" alles andere als easy waren. Die Blondine musste schließlich lernen an der Stange zu strippen und Pole-Dancing ist bekanntlich eine sehr anstrengende Sportart. Im Trailer sieht man leider noch wenig von Lili in Action, deshalb sind wir wirklich sehr gespannt, wie ihre Rolle im Kinofilm drauf sein wird!

