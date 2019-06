Cardi B muss sich wegen Mordes vor Gericht verantworten

Cardi B: Sie schockt die Leute

Cardi B ist dafür bekannt, dass sie die Meinungen der Leute gerne spaltet … Egal ob mit ihren Outfits oder ihren Aussagen, die Rapperin schockiert uns immer wieder. Erst kürzlich gestand Cardi eine ekelhafte und illegale Po-Vergrößerung! Kurze Zeit später postete sich Cardi dann mal wieder nackt, dieses Mal von dem Dreh ihres Musikvideos zu dem neuen Song „Press“. Der kam am 31. Mai raus und ist wie immer ein voller Erfolg.

Cardi B vor Gericht

Gestern kam dann endlich das neue Musikvideo zu „Press“ und auch damit hat Cardi mal wieder richtig einen rausgehauen! Neben heißen Küssen und seeehr viel nackter Haut, steht die Rapperin in dem Video vor Gericht und kommt später auch in den Knast. Direkt zu Beginn des Videos knallt sie nämlich mal eben drei Leute ab und das zieht sich durchs ganze Video. Jeder, der sich Cardi B in den Weg stellt, wird umgelegt! Im wahren Leben ist die 26-Jährige bestimmt nicht ganz so radikal, aber die Message ist klar: Legt euch nicht mit mir an! Keine Angst Cardi, das werden wir nach dem Video bestimmt nicht …

