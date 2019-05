Lili Reinhart: Ihr größter Wunsch hat sich erfüllt

Lili Reinhart: Ihr erstes Mal auf der Met Gala

Lili Reinhart hat eins ihrer absoluten Life Goals erreicht. Am 6. Mai durfte die hübsche „Riverdale“-Schauspielerin („Betty Cooper“) zum allerersten Mal bei der Met Gala dabei sein – dem Event in New York, bei dem so ziemlich ALLE Superstars am Start sind, die man sich nur vorstellen kann. Klar, dass das auch für den 22-jährigen Netflix-Srar mega aufregend war – schließlich trifft man auch wenn man selbst berühmt ist, nicht jeden Tag Leute wie Kim Kardashian, Katy Perry oder die Jonas Brothers auf einem Haufen zusammen an.

Lili Reinhart komplett sprachlos

Doch für Lili gab es einen Star, der alle anderen in den Schatten stellte. Eine Person, der sie schon IMMER unbedingt mal begegnen wollte und von der sie ein riesengroßer Fan ist. Bei einem Fotoshooting vor einigen Monaten durfte die Blondine sich schon mal stylen wie ihr größtes Vorbild. "Mein Traum, einmal in die Rolle von Lady Gaga zu schlüpfen, ist wahr geworden!", schrieb Lili Reinhart damals zu ihrem Insta-Post.

Doch jetzt ist ein noch viel größerer Traum tatsächlich wahr geworden. „Ich habe Lady Gaga gestern getroffen und ich war wirklich sprachlos. Das war ein unglaublicher Moment“, twitterte Lili Reinhart total überwältigt nach ihrer Begegnung.

I met Lady Gaga yesterday and honestly got tongue tied. It was an incredible moment. — Lili Reinhart (@lilireinhart) 8. Mai 2019

Ihre „Riverdale“-Kollegin Camila Mendes verriet nach der Met Gala in einem Interview, dass es tatsächlich Lilis größtes Ziel für den Abend war, Lady Gaga zu treffen und dass sie deswegen schon ganz aufgeregt war. Süß, dass selbst unsere Idole manchmal noch ganz normale Fan-Girls sind.

