Lili Reinhart: Trauriger Abschied von „Riverdale“

Lili Reinhart verlässt „Riverdale“

Traurig, aber wahr: Lili Reinhart macht Schluss mit der Netflix-Serie „Riverdale“, durch die die 22-Jährige berühmt wurde. Vor wenigen Stunden verkündete Lili via Instagram, dass sie nicht weiter als „Betty Cooper“ vor der Kamera stehen wird. Doch keine Angst, sie steigt nicht aus. Die letzte Szene ihrer Serienfigur ist für diese Staffel eben einfach im Kasten! „Staffel 3 ist für mich abgeschlossen. Bis zum nächsten Mal“ schrieb Lili auf Insta zu einem Foto, das ein Schild mit der Aufschrift „Wrap on Betty“ zeigt. (Zur Info: „It’s a wrap“ ist in der Filmbranche ein Ausdruck dafür, dass eine Szene oder ein ganzer Film bzw. eine Serie abgedreht wurde.) Ihr könnt euch also entspannen, Lilis Aussage „Bis zum nächsten Mal“ lässt ja darauf schließen, dass sie auch in der vierten Staffel der angesagten Netflix-Serie wieder mit am Start sein wird 😉

