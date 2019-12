Cole Sprouse und KJ Apa sprechen über Zukunft von Riverdale

Am 23. Januar geht die vierte Staffel von Riverdale endlich weiter. Zum Glück! Denn dort ist momentan so einiges los. Die beliebte Riverdale-Clique muss sich nach ihrem Abschluss auf der Riverdale High entscheiden, wie sie nun weitermachen. Erst vor Kurzem haben Lili Reinhart und Camila Mendes verraten, wie es mit Riverdale weitergehen könnte. Da es ihr Abschlussjahr ist, könnte sich Lili vorstellen, dass anschließend alle aufs College gehen könnten. Camila hofft dagegen, dass es bei Riverdale demnächst Nachwuchs geben wird. Jetzt haben auch Cole Sprouse und KJ Apa über die Zukunft von Riverdale gesprochen.

Riverdale: So könnte es mit Archie und Jughead weitergehen

Riverdale wird von Staffel zu Staffel immer düsterer. Ab Folge zehn muss sich die Clique für einen neuen Lebensweg entscheiden. Dabei bleiben natürlich ziemlich viele Fragen offen. So auch wie es mit Jughead bei Riverdale weitergeht. Einige der Riverdale-Schauspieler haben dafür allerdings schon genaue Vorstellungen. In einem Interview sprechen Cole Sprouse und KJ Apa nun über die Zukunft ihrer Seriencharaktere Jughead und Archie. KJ Apa kann sich dabei vorstellen, dass Archie das Schuljahr nochmal wiederholen muss. 😱 Die anderen Darsteller wird es jedoch wahrscheinlich auf eine Uni ziehen. Das sieht auch Cole Sprouse alias Jughead so. „​Dazu kommt auch, dass wir inzwischen natürlich älter aussehen – das stellt ein Problem dar, dass wir irgendwie lösen müssen. Es wird das Konzept von 'Riverdale' auch mal ein bisschen auflockern", so Cole. "Ich bin schon gespannt zu sehen, wo das alles hinführt."

Riverdale Staffel 5: Termin noch nicht bekannt

Ob und wann die fünfte Staffel von Riverdale bei Netflix verfügbar sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Doch bei den ganzen Ideen, die Cole, Lili und Co. für ihre Serien-Charaktere haben, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass uns die Macher der Serie nicht im Stich lassen. Außerdem ist die Serie viel zu erfolgreich, um sie einzustellen. Wir sind gespannt wie es weitergeht und freuen uns nach der kurzen Pause, im nächsten Jahr endlich wieder Riverdale suchten zu können. 😍

