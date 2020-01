Travis Mills über seine Liebe zu Madelaine Petsch

"Riverdale"-Star Madelaine Petsch ist Mama geworden! Vor einigen Monaten hat sich der hübsche Rotschopf nämlich zusammen mit ihrem Boyfriend Travis Mills einen kleinen Welpen namens "Olive" zugelegt – ihr erstes Baby. 🙊 Eine große Verantwortung, denn ein Hund bedeutet viel Aufmerksamkeit. Besonders cool ist übrigens, dass sich das Paar dazu entschieden hat einen Hund zu adoptieren. Im exklusiven BRAVO-Talk haben wir mit Travis Mills über das Geheimnis seiner Liebe zu Madelaine Petsch gesprochen …

Travis Mills will eine Familie mit Madelaine Petsch

Wer Madelaine Petsch oder Travis Mills auf Instagram folgt, wird mitbekommen haben, dass die beiden Turteltauben super happy sind. In der aktuellen BRAVO findet ihr ein Interview mit Travis in dem er von seiner Beziehung mit dem "Riverdale"-Star schwärmt. Dort verrät er auch: "Ich kann mir definitiv vorstellen, irgendwann eine Familie mit Madelaine zu gründen. Jetzt haben wir uns erst mal einen Welpen zugelegt – Olive ist sozusagen unser erster Schritt!" SO süß! Wir sind uns sicher, dass die beiden noch lange glücklich sein werden und Olive bei dem Traumpaar ein tolles Zuhause gefunden hat. 🙊

