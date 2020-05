Wie alt ist Danna Paola?

Schauspielerin Danna Paola ist am 23. Juni 1995 in Mexiko geboren. Die 1,60 m große Schönheit wird dieses Jahr im Sommer also 25 Jahre alt (Stand: 14.05.2020).

Herkunft & aktueller Wohnort von Danna Paola

Geboren und aufgewachsen in Danna Paola in Mexiko und dort startete auch ihre Karriere. Doch mittlerweile ist der "Elite"-Star in der Stadt der Liebe wohnhaft: nämlich in Paris! In der französischen Hauptstadt hat die Entertainerin ihr derzeitiges zuhause gefunden. Der Netflix-Star liebt den Charme und die Eleganz der Stadt.

So startete Danna Paolas Karriere

Dannas Karriere begann schon im Alter von vier Jahren. Sie spielte in der mexikanischen Version der "Sesam Straße" mit. Sie erhielt früh Klavier und Gesangsunterricht und entdeckte so immer mehr ihre Leidenschaft für die Musik und die Schauspielkunst. Mit unglaublichen sechs Jahren hat "Elite"-Star Danna Paola dann ihr erstes Album mit dem Titel "Mi Globo Azul" (übersetzt "Mein blauer Ballon") veröffentlicht!

Danna Paola: Schauspielerin und Sängerin

In dem Teenie-Film "Warum einfach, wenn’s auch kompliziert geht" spielt Danna die Hauptrolle. Übrigens gibt es den Film kostenlos auf Netflix zu streamen (Stand: 15.05.2020). In der Disney-Verfilmung "Rapunzel – Neu verföhnt" sprach sie die Rolle der Hauptfigur und Danna war einige Jahre Teil des Musicals "Wicked". Danna ist aber nicht nur erfolgreiche Schauspielerin, sondern auch Sängerin! Ihre Musik ist regelmäßig in den Charts vertreten und mit Songs wie "Oye Pablo" oder "Mala Fama" begeistert sie ihre Community. In einigen Folgen von "Elite" hört man Dannas Songs sogar im Hintergrund. 🎶

"Elite"-Star Danna Paola bei Netflix

Als Danna Paola dann 2018 in der Erfolgserie "Elite" die Rolle der Lu ergatterte, machte sie sich international einen Namen. Lu ist eine der stärksten Hauptfiguren der Netflix-Serie. Die Schülerin schreckt vor nichts zurück und möchte immer die Beste sein. Mit ihrer "Elite"-Mitschülerin Nadia (gespielt von Mina El Hammani) bekommt sie das erste Mal Konkurrenz in Sachen Schule und Jungs. "Elite" ist das zweite spanische Netflix-Original, welches auf der ganzen Welt gefeiert wird. Noch ein bisschen erfolgreicher ist "Haus des Geldes". Übrigens spielen einige "Haus des Geldes"-Schauspieler auch bei "Elite" mit.

Hat Danna Paola Tattoos?

Danna Paola besitzt drei Tattoos (Stand: 14.05.2020). Ihr erstes Tattoo ließ sie sich 2017 stechen. Es ist ein Spruch und er befindet sich an ihren Rippen. Inzwischen verschönert ein Blumen-Tattoo ihr Handgelenk und ein roter Kussmund ist auf ihrem Schulterblatt verewigt.

Danna Paola: Instagram & TikTok

Der "Elite"-Star ist sehr aktiv auf den Social-Media-Plattformen Instagram und TikTok. Auf Insta hat sie unglaubliche 23,8 Millionen Follower und auf TikTok 6,4 Millionen (@dannapaola ,Stand: 15.05.2020).

Hat Danna Paola einen Freund?

Ob die hübsche Mexikanerin in festen Händen ist, fragen sich so einige. Die 24-Jährige "Elite"-Darstellerin äußerte sich selbst zu dem Thema und gab preis: „Ich habe keinen Freund. Ich bin glücklich und Single!“

Danna Paolas Familie

Ihr Vater und ihre Mutter sind als Sänger und Schauspieler im Mexiko tätig. Und auch Danna Paolas ältere Schwester, Vania Rivera, steht in der Öffentlichkeit. Sie ist Influencerin und hat auf Insta 141 Tausend Follower (@_vaniarivera_; Stand: 15.05.2020). Außerdem ist der "Elite"-Star Tante, denn Dannas Schwester hat im Juli 2018 einen süßen Jungen zur Welt gebracht.

Danna liebt Madrid und Spanien

Danna Paola ist riesen Spanien-Fan. In der Hauptstadt Madrid, werden nämlich die "Elite"-Staffeln gedreht. Da Danna in ihrer Heimat Mexiko schon seit ihrer Kindheit in der Öffentlichkeit steht, kennt sie dort so ziemlich jeder und sie wird ständig erkannt. Als sie für die "Elite"-Dreharbeiten nach Spanien kam, konnte sie durch die Straßen gehen, ohne erkannt zu werden. Das war eine unbekannte und auch coole Abwechslung für die Schauspielerin. Inzwischen hat sich dies aber bestimmt auch wieder geändert. 😜

