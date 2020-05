Woher stammt Mina El Hammani?

Geboren und aufgewachsen ist Mina El Hammani in Madrid, Spanien. Ihre Familie hat aber marokkanische Wurzeln. Die "Elite"-Schauspielerin mag diesen Mix sehr und findet er gibt ihr einen Wiedererkennungswert.

Wie alt ist Mina El Hammani?

Obwohl Mina El Hammani in dem Serien-Hit "Elite" eine 16-Jährige spielt, ist sie im realen Leben bereits 26 Jahre alt. Ihren Geburtstag feiert sie jedes Jahr am 29. November und somit ist sie Sternzeichen Schütze. ♐️

Wie lange ist Mina schon Schauspielerin?

Seit 2014 ist Mina El Hammani als Schauspielerin aktiv. Ihre erste Rolle hatte sie in der spanischen Serie "El Príncipe". Ihren internationalen Durchbruch hatte sie jedoch erst 2018 mit der Netflix-Serie "Elite". Tatsächlich hat Mina auch ein Schauspielstudium abgeschlossen. „Das Studium und meine Lehrer haben mir die besonderen Fähigkeiten weitergegeben, die ich für diesen Beruf brauche“, so Mina in einem Interview.

Diese Rollen spielt Mina gerne

Welche Rollen Mina spielen möchte, weiß sie ganz genau. Sie brennt für Charaktere, die sie herausfordern und welche abwechslungsreich sind. In einem Interview hat sie außerdem erzählt: „Ich bin Schauspielerin und ich möchte nicht in eine Schublade gesteckt werden, nur weil ich einen arabischen Namen habe. Ich möchte vielfältig arbeiten.“

Mina El Hammani ist auch Model

Neben ihrem Talent als Schauspielerin arbeitet Mina El Hammani auch noch als Model. Und das, obwohl sie mit 1,60 m eigentlich unter der Idealkörpergröße liegt. Die Netflix-Schauspielerin wurde bereits für das spanische InStyle Magazine abgelichtet und arbeitete für die französische Marke Dior. Ihre "Elite"-Kollegin Ester Expósito arbeitet übrigens auch als erfolgreiches Model. 💁🏻‍♀️

Das ist Minas Wunsch-Wohnort

Auch wenn die "Nadia"-Darstellerin die meiste Zeit ihres Lebens in Spanien verbracht hat, hat es ihr die Metropole London so richtig angetan. Sie liebt die vielseitige und aufregende Stadt und irgendwann möchte Mina El Hammani auch in London leben. 🇬🇧

Hat Mina El Hammani einen Freund?

Vieles gibt die Schauspielerin Mina El Hammani nicht über ihr Liebesleben preis. Fakt ist, aktuell ist die marokkanische Schönheit in keiner Beziehung. Sie ist unverheiratet und eine "Single Lady". Ob die 26-Jährige derzeit jemanden datet ist nicht bekannt.

Das sind Minas Vorbilder!

Apropos Single Lady – Mina El Hammani größte Vorbilder sind Sängerin Beyonce und Schauspielerin Zendaya! Die zwei Power-Frauen haben es Mina total angetan. Sie bewundert die starken, emanzipierten Künstlerinnen, die ihr eigener Boss sind und das tun, was sie möchten.

Mina El Hammani auf Instagram

Als die Teen-Serie "Elite" 2018 auf Netflix Premiere feierte, schoss die Abonnentenzahl von Mina El Hammani durch die Decke. Über Nacht hatte sich ihre Zahl von 10.000 auf 400.000 Follower gesteigert. Heute zählt Minas Account krasse 6,3 Millionen Follower (@minaelhammani, Stand: 12.05.2020).

Das verdient Mina El Hammani!

Offizielle Zahlen werden nie an die Öffentlichkeit kommen, aber wie bei so vielen anderen Stars, wird auch das Einkommen von "Elite"-Star Mina El Hammani geschätzt. Das Haupteinkommen der 26-Jährigen ist die Schauspielerei. Doch durch ihre Model-Jobs und ihre Arbeit als Influencerin steigert sich Minas Gehalt extrem. Allein ihr letztes Jahresgehalt soll nach Schätzungen bei stolzen 600.000 Dollar (umgerechnet 554.245 Euro) liegen.

