Mit einem solchen Erfolg hat sicher keiner gerechnet: In kürzester Zeit entwickelte sich "Haus des Geldes" zur erfolgreichsten, nicht-englischen Eigenproduktion von Netflix. Aus der Serie entstand auch der absolute Sommerhit "Bella Ciao". Und die Schauspieler konnten sich jede Menge neue Rollen schnappen, so sind Miguel Herrán und Jaime Lorente López zum Beispiel auch in der neuen Netflix-Show "Élite" zu sehen. Aber wie sehen die "Haus des Geldes"-Darsteller privat aus? Wir zeigen euch alle Bilder!

„Elite“: Neue Netflix-Serie mit den „Haus des Geldes“-Stars Die "Haus des Geldes"-Darsteller privat Nach ihrer Rolle in "HdG" spielt Úrsula Corberó nun auch in der britischen Serie "Snatch" mit, in der sie unter anderen neben "Harry Potter"-Star Rupert Grint zu sehen ist. Hola Baires, te extrañé 🦋 #ElÁngelPremiere Ein Beitrag geteilt von Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita) am Aug 8, 2018 um 3:36 PDT Der 22-jährige Miguel Herrán ist ein richtiger Durchstarter, der mit "Élite" seine nächste Netflix-Serie am Start hat. Vamoooos!!!😝😝😝 #savetheparty @ronbarcelospain Ein Beitrag geteilt von Miguel Herrán (@miguel.g.herran) am Jun 30, 2018 um 2:28 PDT Neben der Schauspielerei steht Itziar Ituño auch voll auf Musik! Sie ist die Sängerin der drei Bands Dangiliske, EZ3 und INGOT. "Zantiritu zana artez,zana bere lekure" INGOT #ingotrock Ein Beitrag geteilt von Itziar Ituño (OFIZIAL) (@itziarituno) am Jul 2, 2018 um 12:39 PDT Maria Pedraza wurde auf Instagram entdeckt – die Rolle in "Haus des Geldes" war ihr zweiter Job! something big is coming... ⚡️🚀💥 Ein Beitrag geteilt von Maria Pedraza (@mariapedraza_) am Aug 3, 2018 um 9:01 PDT Neben Rio können wir auch Denver-Darsteller Jaime Lorente Lopez ab sofort bei "Élite" sehen. Hay gente y luego @salva.abril Te quiero hermano. Ein Beitrag geteilt von Jaime Lorente Lopez (@jaimelorentelo) am Aug 1, 2018 um 1:52 PDT Alba Flores wurde in eine spanische Künstler-Familie hineingeboren. Ihr Vater ist der Musiker und Komponist Antonio Flores, die Mutter ist die Theaterproduzentin Ana Villa. Alba ist die Enkelin von Schauspielerin Lola Flores, Nichte der Sängerinnen Lolita Flores und Rosario Flores, Cousine der Schauspielerin Elena Furiase. #vacacionesenelmar , otra serie para recordar 🚢❤️🌊 #loveboat con @javierrrey gracias a @elpaissemanal @sergiponsphoto 📸 @paulasoroa 💄 #saracuestatorrado 🖋 #bertaalvarez 👙 Ein Beitrag geteilt von Alba Flores (@albafloresoficial) am Jul 15, 2018 um 5:47 PDT Pedro Alonso hatte bereits einige TV-Rollen, unter anderen in der spanischen Serie "Grand Hotel". Yo soy de Vigo. Y no lo niego. Pd: Gracias por la comunicación, Rogelio Garrido. Por la sensibilidad y la escucha. Leer una entrevista que te han hecho y reconocerte en ella, reconocer el qué y el tono, no siempre pasa. Gracias @ricardogrobas por las fotos Y gracias @farodevigo por las atenciones. 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊❤️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 Ein Beitrag geteilt von Pedro Alonso (@pedroalonsoochoro) am Jul 27, 2018 um 12:24 PDT "Der Professor" Álvaro Morte scheint einer der wenigen Schauspieler zu sein, die eine Rolle in der nächsten Staffel von "Haus des Geldes" sicher haben. Hay que hacer de todo en esta vida, oiga! Todo preparado para #ElLazarillo y con el cartel de “no hay localidades” colgadito en la puerta del teatro. @festivaldealmagro @300pistolasteatro #llevarlatécnica Ein Beitrag geteilt von Álvaro Morte (@alvaromorte) am Jul 28, 2018 um 10:34 PDT Haus des Geldes: Alle Infos zur 3. Staffel Netflix

Serie

TV Fernsehen Anzeige Deine neue BRAVO Fragen an Dr.Sommer: Hilf Nina mit ihrem Problem! #CommunityhilftCommunity Die neue BRAVO TubeStars ist da! © WhatsBroadcast "Wahrheit oder Pflicht" - die besten Fragen und Aufgaben Die echten Namen der "Berlin – Tag und Nacht"-Darsteller Die neue BRAVO GiRl! Die echten Namen der Köln 50667-Darsteller Die Köln 50667-Darsteller bei Instagram, Facebook, YouTube & Snapchat BRAVO Abo: 5 HEFTE FÜR NUR 6,90€ Die besten Pranks für Freunde!