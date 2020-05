"Haus des Geldes": Diesen Titel wollten die Macher für die Serie

Erst vor Kurzem sorgte der Streamingdienst selbst für den krassesten Shitstorm ever: Netflix spoilerte „Haus des Geldes“. 😬 Zu dem Zeitpunkt lief die neuste Staffel der Serie gerade mal eine Woche auf Netflix. Fans waren sich deshalb einig, dass dieser krasse Spoiler viel zu früh kam! Hart… Jetzt sorgten die Macher der Serie für den nächsten krassen Sidefact. Dieser sorgt allerdings diesmal nicht für Ärger, sondern für eine krasse Überraschung. Denn: Die Producer der Serie hatten dem Streaming Dienst die spanische Serie mit einem ganz anderen Titel verkaufen wollen. Demnach hätte sie anstatt „La Casa De Papel" („Haus des Geldes“ auf Spanisch) „Los Desahuciados“ („Die Verzweifelten“) heißen sollen. 😳

"Haus des Geldes": Netflix setzte sich durch!

Krass! Was sich für uns jetzt super strange anhört, hätte der eigentliche Titel sein sollen. Das gaben jetzt die Schöpfer der Serie in einem YouTube-Video bekannt. Gott sei Dank wollte Netflix aber einen anderen Namen, weshalb es zum jetzigen Titel kam. Denn sind wir mal ehrlich: „Die Verzweifelten“ passt so gar nicht zu dieser krassen Serie und hat so gar nichts mit einem Bankraub zu tun… Umso besser, dass sich der Streaming-Dienst in der Namensgabe durchgesetzt hat. Das Beste daran: Netflix hat vor Kurzem bestätigt, dass es eine 5. Staffel geben wird, check hier alle Infos dazu aus. 🤓

