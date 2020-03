"Haus des Geldes": Staffel 5 und 6 schon bestätigt!

Die geilsten News ÜBERHAUPT für alle Fans von "Haus des Geldes": Nachdem am 3. April 2020 Staffel 4 der spanischen Serie startet (hier findest du alle Infos), hat Netflix die Produktion einer fünften und sogar schon einer sechsten Staffel bereits in Auftrag gegeben! Und die soll auch schon ganz bald kommen. So lange das Coronavirus (und die damit verbundenen Auswirkungen auf Netflix und Kino) den Serien-Machern nicht in die Quere kommt, können wir schon im September 2020 die fünfte Staffel sehen . 😧 Und es ist sogar schon eine sechste Staffel in Planung ! Die Folgen von Staffel 6 sollen ab März 2021 bei Netflix zum Streamen verfügbar sein. Can't wait! 😍👏

"Haus des Geldes 5": Staffel-Start verschoben wegen Corona?

Wie einige spanische Medien berichten, könnte die Ausbreitung des Coronavirus allerdings traurige Folgen für die Dreharbeiten von "Haus des Geldes" haben. Fans vermuten sogar, dass sich der Staffelstart von Teil 5 der spanischen Serie bis zu zwei (!) Jahre nach hinten verschieben könnte. Staffel 5 ab 2022 ? Wir wollen das noch nicht glauben und drücken die Daumen, dass die Dreharbeiten bald fortgesetzt werden können. Bei der Produktion der Netflix-Kollegen am "Riverdale"-Set wurden die Dreharbeiten übrigens auch wegen Corona vorerst gestoppt … Es heißt jetzt: Abwarten und Tee trinken! Und bis zum Start der fünften Staffel haben wir ja noch ein wenig Zeit – und ziehen uns erst mal Staffel vier rein! 😍

