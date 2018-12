"Haus des Geldes": Er steigt aus!

Mit "Haus des Geldes" hat Netflix einen Volltreffer gelandet. Nun wurde bekannt, dass dieser Serienliebling aussteigt.

"Haus des Geldes": Mega Erfolg

Mit der Eigenproduktion "Haus des Geldes" hat Netflix einen mega Clou gelandet. Die Serie zählt jetzt schon zu einer der Beliebtesten überhaupt. Laut Angaben von Netflix ist "Haus des Geldes" die international meistgesehene nicht englischsprachige Serie des Dienstes. Besonders die Charaktere der Serie haben es den Zuschauern angetan. Angefangen beim Professor, der mit Hilfe von acht Spezialisten (Tokio, Rio, Denver, Oslo, Nairobi, Moskau, Berlin und Helsinki) den größten Raubüberfall in der Geschichte Spaniens durchzieht. Das Spezielle an dieser Serie ist zum einen das sie einen wahren Hintergrund. Zum Anderen fühlt man Folge für Folge mit den Räubern mit und ist einerseits zwar total gegen eine solche Tat, aber andererseits gönnt man ihnen ihren Sieg. "Haus des Geldes" fesselt einen von Anfang bis Ende. Kein Wunder, dass alle Fans sehnsüchtig auf die nächste Staffel warten.

"Haus des Geldes": Serienliebling steigt aus!

Tatsächlich wird ein männlicher Seriendarsteller in der nächsten Staffel nicht mehr zu sehen sein. Wir sprechen hier nicht von den Darstellern, die in der Serie gestorben sind. Berlin (Pedro Alonso) verstarb in Folge 9 der 2. Staffel überraschend und auch Moskau (Paco Tous) starb in Folge 8 plötzlich durch einen unkontrollierten Schusswechsel mit der Polizei. Einer der "Guten" wird in der dritten Staffel nicht mehr zu sehen sein und zwar Coronel Prieto (Juan Fernández). Natürlich war der Polizeichef nur eine Nebenfigur, jedoch kommt dieser Ausstieg schon ziemlich unerwartet. "Mit großem Bedauern muss ich euch mitteilen, dass ich nicht in der neuen Staffel von 'La Casa de Papel' zu sehen sein werde.", postete Juan Fernández auf seinem Instagram-Account.

