Netflix spoilert "Haus des Geldes"

Fail: Netflix droppt fetten Spoiler zu "Haus des Geldes" Staffel 4

Was macht man, wenn man den ganzen Tag zu Hause sitzt? Richtig: Serien gucken! Zum Glück bieten uns Streaming-Dienste eine ziemlich große Auswahl beliebter Serien. Aktuell läuft auch endlich Staffel 4 von "Haus des Geldes" auf Netflix – auf diese Fortsetzung haben wirklich viele Fans gewartet. Wer die Staffel noch nicht gesehen hat, sollte ab jetzt vorsichtig sein, denn es könnten Spoiler zur vierten Staffel folgen und wir wollen uns nicht den gleichen Fail leisten, wie der Serien-Anbieter. Denn das einzige, was noch schlimmer ist, als aufgebrauchtes Datenvolumen, ist ein richtig fetter und unerwarteter Spoiler der Lieblingsserie. Und den hat Netflix für "Haus des Geldes" jetzt selbst auf Facebook rausgehauen. Upsi …

Netflix: Shitstorm wegen "Haus des Geldes"-Spoiler

Die einzigen die spoilern ist eure Netflix Seite auf Facebook, bringen einfach mal einen der größten Haus des Geldes Spoiler der ganzen Serie, welches Genie auch immer da in der Marketing Abteilung sitzt... — Michael Janik (@MichaelJanik1) April 9, 2020

Es gibt einige Details, die Fans in Staffel 4 von "Haus des Geldes" vermissen, aber das war sicherlich keins davon. Am 9. April hat die deutsche Facebookseite von Netflix einen Post rausgehauen (und jetzt noch mal für alle, die es nicht aufgepasst haben: VORSICHT SPOILER), der verraten hat, dass Nairobi am Ende der Serie tatsächlich sterben wird. Zu dem Post schrieben sie: "Nairobi, mein Herz blutet für dich." Zu dem Zeitpunkt lief "Haus des Geldes" gerade mal eine Woche auf Netflix. Fans sind sich einig, dass es eindeutig zu früh für so einen fetten Spoiler ist und starten einen riesigen Shitstorm auf Facebook und Twitter. Autsch, das hat sicher kurz für eine Krisensitzung im Social-Media-Team von Netflix gegeben. Aber seien wir ehrlich: Fast jeder von uns hat sicher schon mal aus Versehen einen Spoiler gedroppt. Zu hart dürfen wir mit dem "Netflix Praktikanten" (so nennt Netflix die Person, die die Social-Media-Kanäle betreut) also nicht sein. 😉

