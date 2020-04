„Haus des Geldes”: Es gibt noch kein Finale!

"Haus des Geldes": Ende ist noch offen

Die spanische Serie "Haus des Geldes" ist eine der erfolgreichsten Netflix-Produktionen aller Zeiten! Jetzt gab der Álex Pina, einer der Serien-Macher ein Interview, in dem er etwas Krasses verriet: Es ist nämlich noch nicht sicher, wie die Story über den berühmten Bankraub tatsächlich ausgeht! Seit letzter Woche läuft die vierte Staffel von "Haus des Geldes", hier könnt ihr alle Infos darüber lesen. Gegenüber dem Medienportal DWDL sagte der Schöpfer vom "Professor" und seiner Bande: "Um es kurzzumachen: Das endgültige Finale steht noch nicht. Das liegt schlicht auch daran, dass wir mit dem dritten Part neue Charaktere eingeführt und die gesamte Dynamik ein Stück weit verändert haben. Wir durchlaufen einen Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist."

Finale von "Haus des Geldes" wird noch geschrieben

Eigentlich war geplant, dass "Haus des Geldes" nach der zweiten Staffel zuende ist. Doch der spanische Regisseur musste sich schnell was einfallen lassen, als Netflix einen riesigen Ansturm auf die Erfolgs-Serie bekannt gab. Álex Pina erklärte jetzt: "Wir arbeiten sozusagen alles von hinten nach vorne auf: Nachdem wir uns dazu entschieden haben, was im Finale passieren soll, suchen wir den besten Weg, der dorthin möglich ist." Kein Wunder, dass auch die neuen Folgen wieder so spannend sind, dass kaum ein Zuschauer vorhersehen kann, was als Nächstes passiert! Eine fünfte 5 Season von "Haus des Geldes" wurde übrigens schon verkündet – hier findest du alle Infos zur Staffel!

