"Haus des Geldes": Alle Infos zu Staffel 4 💸

Wann startet die vierte Staffel von "Haus des Geldes"?

Es wird gemunkelt, dass die Dreharbeiten zu "Haus des Geldes" Staffel 4 bereits begonnen haben! Eine Nachricht, die Fans besonders glücklich gemacht hat, da viele die Fortsetzung gar nicht mehr erwarten können. Es ist jedoch noch nicht bekannt, wann genau dieser zweite Teil starten wird. Es gibt zwei Optionen: Entweder Netflix hält sich an sein jährliches Programm und das spanische Original erscheint im Sommer 2020. Oder der Streaming-Dienst entscheidet sich für eine schnellere Variante und veröffentlicht schon diesen Winter neues Material. Ähnlich wie viele andere Fans, würden wir uns über die schnelle Variante freuen. Sobald es neue Infos zum Starttermin gibt, werdet ihr sie hier erfahren!

Was passiert in "Haus des Geldes" Staffel 4?

Es gibt viele Fragen, die noch nach der dritten Staffel zu klären sind! Wer Staffel 3 von "Haus des Geldes" noch nicht gesehen hat, sollte JETZT aufhören zu lesen, denn es werden sicher einige SPOILER folgen. Die wohl größte Frage ist, ob Nairobi überleben wird! Für alle, die es vergessen haben: Nairobi wurde von einem Scharfschützen getroffen, als sie einen Blick auf ihren Sohn Axel werfen wollte. Ein mieser Plan der neuen Inspektorin Alicia. Und auch der Professor persönlich ist in eine Falle der Polizei getappt, die Liebesgefährtin Raquel (Lissabon) auf der Flucht erwischt haben. Da sie wussten, dass der Professor per Funk zuhört, taten sie so, als hätten sie Raquel erschossen. Für den Professor bricht eine Welt zusammen. Wird seine Liebe seine Entscheidungsfähigkeit trügen? Fakt ist: In Staffel 4 wird der Krieg gegen die Polizei erst so richtig losgehen!

"Haus des Geldes": Wird es eine vierte Staffel geben?

Dir dritte Staffel von "Haus des Geldes" endete mit einem heftigen Cliffhanger an der spannendsten Stelle der Serie. Erst nach ein paar Minuten Schockstarre realisiert man, dass es das wirklich gewesen sein soll – aber noch nicht ganz! Denn schon seit Oktober 2018 ist klar, dass es auch Staffel 4 der Netflix-Serie geben wird, nachdem der Palermo-Darsteller Rodrigo de la Serna in einem Interview verraten hat, dass er bereits für beide Staffeln Verträge unterzeichnet habe. Der Einbruch in die Zentralbank von Spanien ist also ebenfalls in zwei Staffeln geteilt. Schon der Einbruch in die spanische Banknotendruckerei wurde in zwei Teilen erzählt.

