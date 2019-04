„Haus des Geldes“ – alle Infos zu Staffel 3

„Haus des Geldes“ Staffel 3: Starttermin

Vergangenen Oktober bestätigte Netflix, dass Dreharbeiten für die dritte Staffel der Thriller-Serie „Haus des Geldes“ (spanischer Originaltitel: La Casa de Papel“) in Planung sind. Kein Wunder, schließlich handelt es sich hierbei um die international meistgesehene nicht-englischsprachige Serie! Inzwischen gab der Streaming-Dienst den Starttermin für die heiß ersehnten neuen Folgen bekannt: Am 19. Juli 2019 ist es endlich soweit!

„Haus des Geldes“: Rückblick

In Staffel 1 und 2 der Netflix-Serie setzt der „Professer“ einen lange und bis ins kleinste Detail vorbereiteten Plan mithilfe einer Gruppe krimineller Männer und Frauen in die Tat um: Sie stürmen die Banknotendruckerei in Madrid und halten zahlreiche Geiseln über Tage gefangen. Obwohl die Gang während ihres Überfalls selbst einige traurige Verluste hinnehmen muss, gelingt ihr am Ende der genialste Bankraub aller Zeiten: Mit vielen Millionen Euro kann der Großteil der Gruppe fliehen, ohne von der Polizei geschnappt werden.

„Haus des Geldes“ Staffel 3: Erster Teaser

Nachdem der Professor, Tokio, Rio, Raquel, Mónica, Denver und Co. sich nach dem Bankraub nach Thailand abgesetzt haben, genießen sie das Leben. Die ehemalige Geisel Mónica hat inzwischen das Baby zur Welt gebracht, das sie in Staffel 2 noch in ihrem Bauch trug und das aus einem Verhältnis mit ihrem ehemaligen Vorgesetzten, dem Bankdirektor Arturo entstanden war. Doch die Ruhe währt nicht lange, denn jemand ist ihnen dicht auf den Fersen… Wer verfolgt die Gruppe? Und werden sie am Ende doch noch geschnappt? Es wird spannend!

