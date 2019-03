„Haus Des Geldes“-Star: Nackt-Foto!

„Haus Des Geldes“-Star Miguel Herrán zeigt sich nackt

In den beiden Netflix-Serien „Haus des Geldes“ und „Élite“ lässt sich bereits erkennen, dass Miguel Herrán einen guten Body hat. Vor allem in der zweiten Serie präsentiert der 22-jährige Spanier sich in seiner Rolle als sexhungriger „Christian“ gerne mal oben ohne – und das kann sich absolut sehen lassen.

Doch jetzt ging Miguel im privaten Leben noch einen Schritt weiter und postete ein Foto von sich auf Instagram, auf dem er komplett nackt ist! Wer jetzt allerdings ein anzügliches Erotik-Pic erwartet hat, der liegt damit falsch. Denn auf dem Throwback-Foto ist Miguel geschätzte drei Jahre alt und nackt ist er auch nur deswegen, weil er gerade im Sand spielt. Super niedlich!

Instagram/miguel.g.herran

Für alle, die sich jetzt ein aktuelleres Bild von dem Hottie erhofft hatten, haben wir aber auch noch etwas gefunden: Vergangenen Sommer postete Miguel Herrán folgenden sexy Schnappschuss von sich auf seinem Insta-Profil:

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: