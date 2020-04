"Haus des Geldes": Wichtiges Detail vergessen?

Serien-Fans haben diesen Monat mega Glück: Die vierte und neueste Staffel von "Haus des Geldes" ist endlich draußen! Einige von euch haben die acht Folgen bestimmt schon durch gesuchtet und warten schon gespannt auf Staffel 5 von "Haus des Geldes". Und allzu lange dürften wir gar nicht mehr warten, denn die Serienmacher erwarten den Saffelstart noch dieses Jahr! Doch Fans der spanischen Netflix-Produktion haben ein bestimmtes Detail in Staffel vier vermisst. Du auch? Wenn nicht, überleg nochmal gut … Kleiner Tipp: Es handelt sich um ein ganz bekanntes Musikstück, das echte "Casa de Papel"-Fans schon aus Staffel eins kennen …

"Bella Ciao": Fehlt das Lied in Staffel 4?

Na, kommst du drauf? Serien-Fans haben in der vierten Staffel "Haus des Geldes" nämlich das bekannte Lied "Bella Ciao" vermisst, das mittlerweile (eigentlich) fester Bestandteil der Geschichte um unsere liebste Bankräuber-Gang und den Professor geworden ist. Die ganze Staffel lang hören wir es nicht – bis zum bitteren Ende. ( ACHTUNG, SPOILER! ) Im Abspann der letzten Folge ertönen die vertrauten Klänge des italienischen Volkslied. Gesungen wird es in dieser Version von Schauspielerin Najwa Nimri Urrutikoetxea, die in der Serie die gemeine Polizistin Alicia spielt. Sie ist nebenberuflich auch Sängerin und veröffentlichte schon letzten Sommer ihre Coverversion von "Bella Ciao":

