Heftige "Haus des Geldes"-Theorien: Wer ist Alicia Sierra wirklich?

Staffel 5 von "Haus des Geldes" musste verschoben werden. Vor lauter Aufregung stellen Fans deshalb aktuell die wildesten Theorien zur letzten Staffel der Netflix-Serie auf. Die meist diskutierte ist wohl: Wer ist Alicia Sierra wirklich? Bisher kennen wir Alicia als strenge und schwangere Inspektorin. Viele Zuschauer sind sich jedoch sicher, dass Alicia Sierra (Najwa Nimri) etwas mit Berlins Ex-Frau Tatiana (Diana Gomez) zu tun hat – "Haus des Geldes"-Fans sind sich nämlich schon lange sicher, dass sie der Schlüssel der 5. Staffel ist. Im Internet kursieren drei ziemlich heftige Theorien zu Alicia und Tatiana, die ihr nicht verpassen solltet:

Sind Alicia Sierra und Tatiana aus "Haus des Geldes" verwandt?

Ist euch auch schon aufgefallen, dass sich Alicia Sierra und Berlins Ex-Frau Tatiana irgendwie ähnlich sehen? Fans sind sich deshalb ziemlich sicher, dass die beiden "Haus des Geldes"-Charaktere verwandt sind. Sie könnte die Cousine, Schwester oder sogar Zwillingsschwester sein, die sich rächen will oder Tatiana irgendwie hilft? Einige Fans glauben auch, dass Alicia ihr Kind während der Befragung mit dem Professor bekommen wird, er ihr hilft und sie vielleicht sogar dazu bringt zu den Räubern zu wechseln …

"Haus des Geldes": Sind Alicia Sierra und Tatiana eine Person?

Manche Fans überzeugt die Ähnlichkeit der beiden "Haus des Geldes"-Stars so sehr, dass sie vermuten, Tatiana und Alicia Sierra seien eine Person! Die kleinen aber feinen Unterschiede seien beabsichtigt, da fünf Jahre vergangen sind, seit Tatiana zuerst vorgestellt wurde. Zuschauer sind sich sehr sicher, dass Tatiana noch eine große Rolle spielen wird. Fast alle Bilder, die wir vom Set bekommen haben, scheinen Rückblicke zu sein und auch Berlins Sohn wird in "Haus des Geldes" Staffel 5 vorkommen! Es gibt auch einige Belege für diese Theorie: Tatiana kennt alle Geheimnisse des Raubüberfalls, weil Berlin ihr so sehr vertraut hat, obwohl der Professor immer Zweifel hatte. Die einen glauben, dass sich Tatiana als Alicia Sierra ausgibt, um Berlins Plan zu sabotieren und sich für die Trennung zu rächen. Andere glauben, dass Alicia Sierra in die Rolle von Tatiana geschlüpft ist und die beiden ausspioniert hat. Die Inspektorin scheint schon oft zu wissen, was der Professor als Nächstes vorhat …

Ist Alicia Sierra eine andere Ex-Frau von Berlin?

Wir wissen bereits, dass Tatiana eine der fünf Ex-Frauen von Berlin ist, deshalb vermuten einige Fans, dass Alicia Sierra auch eine Ex-Frau des Bankräubers ist! Der beste Hinweis dafür: Die emotionale Ansprache von Alicia Sierra in Staffel 4 von "Haus des Geldes" über den traurigen Tod ihres Mannes "German", der nach einer langen Krankheit verstorben ist – so wie Berlin! Außerdem kann es ja kaum ein Zufall sein, dass er "Berlin" heißt und Alicia ihren Mann "German" nennt, also Deutschland! Wer jedoch Ahnung von Spanisch hat, weiß, dass man zu einem Deutschen eigentlich "Alemán" sagen würde und "Germán" ein gängiger Name im Spanischen ist.

Irgendeine Verbindung muss es zwischen Tatiana und Alicia Sierra in "Haus des Geldes" geben. Welche es ist, müssen wir wohl erst in der Serie herausfinden …

