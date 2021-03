Seit vier Staffeln halten die Abenteuer vom Professor und seiner Räuber-Crew die Netflix Fans in Atem – und alle warten sehnsüchtig auf neuen Folgen der coolen Crime-Show. Doch das wird wohl auch noch länger so bleiben!

„Haus des Geldes Staffel 5“: verschoben!

Seit 2017 die ersten Folgen die Serie zu einer der beliebtesten Shows auf Netflix machten, hat sich eine große Fan-Gemeinde gebildet – die wissen will, wie es weiter geht. Die neue und fünfte Staffel sorgte bereits für allerhand News und Spekulationen – aber die größte Frage ist noch offen: Wann kommen die neuen Folgen von „Haus des Geldes“? Immerhin wurde Staffel 5 bereits im Juli letzten Jahres bestätigt. Die schlechte Nachricht: neue Folgen kommen später als gedacht!

Corona macht „Haus des Geldes“ einen Strich durch die Rechnung

Wie Insider verraten, war zunächst ein Release im April 2021 angedacht – was ja BALD hieße. Aber: Corona macht der Gangster-Crew einen Strich durch die Rechnung. Immerhin wird die Serie in Europa gedreht – in Ländern, die noch immer zum Großteil im Corona-Lockdown sind. Erst kürzlich konnten die Dreharbeiten wieder aufgenommen werden. Doch wie lange in der aktuellen Lage gedreht werden kann, ist nicht sicher. Deswegen wurde nun die Veröffentlichung der neuen Staffel verschoben!

Erfinder bestätigt späteren Release

Nachdem bisher nur Spekulationen über die Veröffentlichung der neuen Folgen im Raum standen, gibt’s jetzt traurige Gewissheit von „Haus des Geldes“- Erfinder Alex Pina: der bestätigte in einem Interview, das spanische Fans auf Twitter teilten, dass Staffel 5 „später als September 2021“ erscheinen würde. Während Fans jetzt vom Schlimmsten ausgehen und über einen Start 2022 orakeln, macht Netflix Mut und stellt Ende 2021 in den Raum. Das kann natürlich auch Weihnachten sein ... 🧐

5 krasse Fakten über Netflix im Video:

