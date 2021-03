"Haus des Geldes": Wann geht es weiter?

Tatsächlich müssen wir uns gar nicht mehr so lange auf die neue Staffel und somit den letzten Teil von "Haus des Geldes" freuen. Mitte August 2021 soll die fünfte Season endlich auf Netflix online sein. Durch das Coronavirus haben viele Dreharbeiten gelitten und so musste sich auch der Starttermin von Haus des Geldes nach hinten verschieben. Doch bei all den Ereignissen und spannenden Handlungen in der spanischen Serie fragt man sich: Wie geht es mit den "Casa de Papel" Charakteren weiter? 🤭

"Haus des Geldes": Was ist Tokios Schicksal?

Bei manchen Fan-Theorien heißt es ganz klar: Tokio (Úrsula Corberó) wird die Sache nicht überleben. Tokio führt die Zuschauer immer als Erzählerin durch die Serie, aber sie weiß so viele Details, Dinge, bei denen sie nicht dabei war und es ihr keiner gesagt hat, es wirkt für viele so, als würde sie ihr Leben in einer Rückblende erzählen. Deswegen glauben viele, dass sie zwar bis zum Schluss der Serien am Leben ist, aber dann sterben wird. Wahrscheinlich in einem epischen "Haus des Geldes" Serienfinale.

"Haus des Geldes": Kommt Nairobi zurück?

Als Nairobi (Alba Flores) in der letzten Staffel erschossen worden ist, hat das einige Fans von "Haus des Geldes" sehr getroffen. In der dritten Staffel hatte sie einen tödlichen Schuss wie durch ein Wunder überlebt. Ob sie auch diesmal wieder zurückkommen wird? Es gibt Hoffnung auf eine Rückkehr von Nairobi. Zwar wird sie nicht wieder lebendig, aber sie soll in einigen Rückblicken auch in der fünften Staffel zu sehen sein.

"Haus des Geldes": Was passiert mit Ermittlerin Alicia Sierra?

Vor wenigen Tagen gab es einen Live-Stream von den "Haus des Geldes"-Dreharbeiten, die gerade in ihren letzten Zügen sind. Schauspielerin Najwa Nimri, die die Kommissarin Alicia Sierra spielt, wurde dort ohne ihren Babybauch gesehen. Fans der Serie sind sich sicher, dass dies ein Zeichen dafür ist, das sie frühzeitig ihre Wehen bekommen hat und das Baby früher kommt als geplant auf die Welt kam. Oder war ihre Schwangerschaft von Anfang an gelogen? Auch diese Fan-Theorie schwirrt im Netz herum und bei der intriganten Art von Alicia auch gut vorstellbar. Wie ihr merkt, gibt es viele Möglichkeiten wie sich die Charaktere und die Story bei der fünften Staffel von "Haus des Geldes" weiterentwickeln kann. Wir sind auf jeden Fall gespannt! 😏

