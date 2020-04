Netflix verkündete bereits eine 5. Staffel

Darüber haben sich wohl alle Fans von „Haus des Geldes“ gefreut! Es wird auf jeden Fall eine 5. Staffel des Netflix-Hits geben! Alle Infos zur 5. Staffel findest du übrigens hier. Auch die 4. Staffel die gerade erst auf Netflix lief, schlug hohe Wellen. Kein Wunder, gerade haben natürlich auch alle richtig viel Zeit und die meisten Fans werden bestimmt schon alle 8 Episoden der neuen Staffel gesehen haben. Die Produzenten von „Haus des Geldes“ verrieten übrigens erst vor kurzem, dass das Finale der Serie noch gar nicht feststeht. Für Staffel 5 bleibt also noch einiges offen…

Achtung Spoiler! Wer die 4. Staffel „Haus des Geldes“ noch nicht gesehen hat, sollte hier aufhören zu lesen!

So endet die 4. Staffel "Haus des Geldes"

Die 4. Staffel dreht sich immer noch um den Überfall der Spanischen Zentralbank. Die Bande sitzt nach wie vor dort fest und versucht einen Ausweg aus der Situation zu finden und der Professor leitet den Überfall weiterhin aus einem geheimen Verstecken. Um nicht zu viel vorweg zu nehmen, sieht es gegen Ende der Staffel gar nicht mal so schlecht für die Räuber-Bande aus. Doch in der letzten Folge geschieht dann womit keiner gerechnet hatte: Inspectora Alicia Sierra, die die Ermittlungen im Raubüberfall leitete, findet das Versteck in dem sich der Professor aufhält und steht ganz plötzlich, mit einer Waffe auf ihn gerichtet da. Damit endet die letzte Folge der 4. Staffel. Im Abspann hört man kurz darauf das berühmte Protestlied „Bella Ciao“, das als Erkennungsmerkmal der Bande gilt. Und das wird von niemand geringerem gesungen, als Inspectora Alicia!

Schließt sich Alicia Sierra der Räuber-Bande an?

Ist das etwa ein Hinweis, wie es in Staffel 5 weitergehen könnte? Immerhin hat sich die Inspectora nach ihrem Rausschmiss aus den Ermittlungen, nicht mehr viel zu verlieren. Nicht nur sie hasst die Räuber-Bande, sondern auch umgekehrt. Dennoch wäre eine Zusammenarbeit für beide Parteien wohl das Sinnvollste, da sich Alicia Sierra mit den Ermittlungen auf eigene Faust auch strafbar gemacht hat. Wir sind schon ganz gespannt, ob wir die Inspectora in Staffel 5. auch im roten Overall zu Gesicht bekommen.

