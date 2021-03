"Haus des Geldes": Spekulationen und Theorien hören nicht auf!

Die „Haus des Geldes“-Fanbase sitzt schon auf heißen Kohlen und kann es kaum erwarten, bis die fünfte und letzte Staffel der Erfolgsserie endlich auf Neflix läuft. Die letzten Wochen hörte man eine spannende "Haus des Geldes"-Theorie nach der anderen wie das epische Ende der Serie wohl aussehen mag. Ganz vorne mit dabei: Ein Geheimnis, dass die Fans zutiefst geschockt hat! Schauspieler Patrick Criado der "Berlins" Sohn spielen könnte, wäre nämlich in der Lage, die ein oder andere Intrige aufzudecken … und nun steht auch schon die nächste Behauptung der "Haus des Geldes"-Fans in den Startlöchern!

"Haus des Geldes"-Fans schwören auf dieses Ende der 5. Staffel

Gehört sie zu den Guten oder den Bösen? 😇 😈 Das fragen sich auch die "Haus des Geldes"-Fans. Die Rede ist von "Tatiana" (Diana Gómez). Sie spielt die Ex-Frau von "Berlin" (Pedro Alonso). Auch wenn sich die Fans nicht einigen können, in welchem Team Tatiana mitspielen wird, so sind sie felsenfest davon überzeugt, dass sie eine ausschlaggebende Rolle verkörpern wird, die noch viel mehr Aufmerksamkeit und Autorität bekommen wird. „Tatiana wird entweder auftauchen und der ganzen Truppe den Arsch retten oder sie wird ohne zu zögern zur Polizei gehen und sie alle ausliefern. Sie könnte Infos ausplappern, den ganzen Plan, einfach alles, was ihr Berlin jemals anvertraut hat“, so ein Auszug aus einer Reddit-Fan-Diskussion. "Berlin" sagte damals selbst noch, er habe keine Geheimnisse vor seiner Frau, also besteht rein theoretisch die Möglichkeit, dass dieses Szenario wahr werden könnte. Andererseits berechnet "Der Professor" (Álvaro Morte) jede noch so unwahrscheinliche Variable des Plans. Auch diese? Hat er Kontakt mit "Tatiana" aufgenommen und sie überzeugt, eine von ihnen zu werden? Es bleibt spannend, wie die 5. Staffel "Haus des Geldes" wirklich ausgehen wird!

