"Haus des Geldes" Staffel 5: Neues Geheimnis schockt Fans!

"Haus des Geldes" Staffel 5: Fans decken schockierendes Geheimnis auf

Es dauert noch ein paar Monate, bis wir uns auf "Haus des Geldes" Staffel 5 freuen können. Es wird bisher gemunkelt, dass die Serie im Herbst 2021 erscheinen soll. Trotzdem gibt es schon viele neue Theorien zu Staffel 5 von "Haus des Geldes". Kein Wunder, schließlich wollen wir alle wissen, wie es im großen Finale mit dem Raubüberfall zu Ende geht. Netflix ist zudem sehr gut darin, kleine Spoiler zu "Haus des Geldes" zu verteilen. Das neuste Geheimnis ist ziemlich schockieren und lässt Fans fleißig diskutieren. Im Mittelpunkt: Neuzugang Patrick Criado, der ein dunkles Familiengeheimnis ans Licht bringen könnte. Sein Vater ist nämlich niemand geringeres, als … (Vorsicht Spoiler) …

DIE TRAURIGSTEN SERIEN-TODE AUF NETFLIX

"Haus des Geldes": Welche Rolle spielt Berlins Sohn in Staffel 5?

… Berlin (Pedro Alonso)! Das haben Fans auf Reddit übrigens ganz allein herausgefunden, nachdem Netflix Bilder von den Dreharbeiten veröffentlicht hatte. Berlin gehört in "Haus des Geldes" definitiv zu den beliebtesten Charakteren der Serie. Auch wenn er dort schon längst verstorben ist, bekommen wir ihn immer wieder in Rückblenden zu sehen, so auch in Staffel 5. Wie wir aus den vorherigen Staffeln wissen, hatte der Bruder des Professors eine lange Frauen-Vergangenheit, bevor er nach seiner letzten Ehe mit Tatiana (Diana Gómez) aufgehört hat, an die Liebe zu glauben.

Dieses Geheimnis in "Haus des Geldes" könnte in der fünften Staffel endlich aufgeklärt werden, denn es tauchen immer wieder Fotos der drei Schauspieler (Patrick, Diana und Pedro) zusammen auf! Fans sind sich einig, dass Patrick Criado den Sohn von Berlin spielen wird und einige wilde Theorien behaupten jetzt sogar, dass er eine Affäre mit Tatiana gehabt haben soll? Wenn das der Fall sein sollte, verstehen wir jedenfalls, dass Berlin aufgehört hat, an die Liebe zu glauben! Unterstützt wird die Theorie dadurch, dass Tatiana und Berlins Sohn in einem ähnlichen Alter sind. Außerdem postete "Berlin"-Darsteller Pedro Alonso Bilder, die diese Theorie aufstellten und löschte sie dann schnell wieder. Alles schon wieder sehr mysteriös …

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->