"Haus des Geldes" doch nicht vorbei: Jetzt kommt alles ans Licht!

Kein Serien-Aus nach Staffel 5: "Haus des Geldes" bekommt ein Spin-off!

Aktuell warten alle noch gebannt auf Teil 2 von "Haus des Geldes" Staffel 5, dem großen Finale in dem wir uns von unseren geliebten Bankräubern für immer verabschieden müssen. Zumindest dachten wir das bisher!

Vor gut einer Stunde hat Netflix nämlich verkündet, dass "Haus des Geldes" doch nicht ganz vorbei ist. 2023 wird die Serie ihr eigenes Spin-off bekommen! "Von wegen Bella Ciao! Andrés de Fonollosa aka Berlin (Pedro Alonso) bekommt sein eigenes Spin-Off! Ab 2023 auf Netflix", heißt es auf der Instagram-Seite des Streaming-Dienstes. Berlin gehört seit Staffel 1 zu den beliebtesten Charakteren der Serie. Trotz seines frühen Serientodes war er immer wieder in Rückblicken zu sehen und es wurde schnell klar: Der Bruder des Professors hat eine aufregende Lebensgeschichte.

"Haus des Geldes" Spin-off: Neue Serie von und über Berlin geplant

Es wird also tatsächlich eine neue "Haus des Geldes" Serie geben. In den Kommentaren freuen sich Fans extrem über diese Neuigkeit von Netflix, auch wenn 2023 wirklich noch lange hin ist. "Für einige ist Diebstahl nur ein Job. Es geht um Freiheit, um Rebellion. Es ist ein Kunstwerk. Es ist eine Familientradition", heißt es in dem ersten Teaser zum "Haus des Geldes" Spin-Off mit Berlin.

Auch, wenn sicherlich nicht alle Serien-Stars dabei sein werden, können wir darauf hoffen, dass auch der Professor (Álvaro Morte) dabei sein wird. Vielleicht ja sogar ein paar andere alte Bekannte, mit denen das Duo schon länger zusammenarbeitet? Vielleicht erfahren wir auch endlich mehr, über seine Beziehung zu Tatiana. Es bleibt spannend, was genau uns in dem "Haus des Geldes" Spin-off mit Berlin erwartet. Jetzt können wir ab dem 3. Dezember erst das große Finale "Haus des Geldes" sehen und können beruhigt sein: Es wird nicht die letzte Bankräuber-Action sein, die wir zu sehen bekommen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->