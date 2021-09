"Haus des Geldes" Staffel 5: Das verraten die Episodentitel!

Haus des Geldes: Wie krass wird es wirklich?

"Haus des Geldes"-Fans stehen schon in den Startlöchern, denn ab morgen (3. September 2021, 9 Uhr) geht es endlich mit der Erfolgsserie weiter! Zumindest mit dem ersten Teil von "Haus des Geldes" Staffel 5! Die kommende Staffel wird nämlich in zwei Teile aufgesplittet. Part 1 läuft ab morgen und beinhaltet fünf Folgen und Part 2 gibt es ab dem 3. Dezember 2021. Auch dieser hat fünf Folgen. Da allein der Trailer von Staffel 5 schon brutal und heftig war, erwarten Fans so einiges. Nun wurden auch die ersten fünf Episodentitel von "Haus des Geldes" Staffel 5 gedroppt und die haben es in sich … Werden nach Nairobi, Berlin, Moskau und Oslo, noch mehr Mitglieder der Crew sterben? 😢

"Haus des Geldes" Staffel 5 Drama: Machen diese Figuren alles kaputt?

Haus des Geldes Episodentitel haben es in sich

Glaube, Hoffnung, Tod, Wiedergeburt, Himmel oder Hölle – Hier werden wirklich einige große Begriffe in den Raum geworfen. Doch wie heißen die Episodentitel von "Haus des Geldes" Staffel 5 nun genau?

Episode 1: The End of the Road (Das Ende der Straße)

Episode 2 : Do You believe in Reincarnation? (Glaubst du an Wiedergeburt?)

Episode 3: Welcome to the Show of Life (Willkommen bei der Show des Lebens)

Episode 4: Your Place in Heaven (Dein Platz im Himmel)

Episode 5: Live Many Life (Lebe viele Leben)

Wie man merkt, ist die Situation ernst, angespannt und jeder nächste Schritt (auf beiden Seiten) muss richtig gut überlegt sein. Es werden mit Sicherheit weitere Charakter ihr Leben lassen müssen, doch könnte Wiedergeburt darauf schließen, dass ein gefallener Charakter wieder zurückkommt? Handelt es sich hier um einen Scheintod einer wichtigen Figur? Fragen über Fragen, aber bald (sehr bald) werden einige von ihnen beantwortet.

