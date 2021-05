"Haus des Geldes": Staffel 5 bekommt zwei Teile!

"Haus des Geldes" Staffel 5 wird in zwei Teile geteilt

Endlich gibt es eine offizielle Ansage! Nachdem erst kürzlich verkündet wurde, dass "Haus des Geldes" Staffel 5 verschoben wird, waren Fans ein wenig frustriert. Schließlich mussten wir wegen Corona schon auf viele unserer Lieblingsserien warten. Jetzt hat Netflix jedoch einen Trailer zu "Haus des Geldes" Staffel 5 rausgehauen und ein offizielles Startdatum verraten – beziehungsweise gleich zwei, denn die finale Staffel von "Haus des Geldes" bekommt zwei Teile! Die erste Hälfte der Netflix-Serie bekommen wir am 3. September 2021, das große Finale von "Haus des Geldes" Staffel 5 folgt dann am 3. Dezember 2021. Beide Teile sollen aus jeweils fünf Folgen bestehen, insgesamt können wir uns also auf zehn neue Folgen "Haus des Geldes" freuen.

DIESE SERIEN WURDEN WEGEN CORONA VERSCHOBEN

"Haus des Geldes" Staffel 5: So brutal wird Teil 1

"Das ist kein Raub mehr, sondern ein Krieg", schreibt Netflix als Caption unter den Trailer und der sieht auch genau so aus! Emotionale Musik, viele Schüsse und unsere Bankräuber in wutentbrannt oder verzweifelt. Alles schreit nach einem epischen Finale von "Haus des Geldes" Staffel 5 und das hat auch Serien-Macher Alex Pina bestätigt: "Wir wollten verändern, was von einer zehn Folgen Staffel erwartet wird und haben jedes Werkzeug genutzt, um die Sensation eines Serien-Finales schon in dem ersten Teil spürbar zu machen. Wir haben uns für ein ziemlich aggressives Genre entschieden, damit steckt die Gang in der Klemme." Das klingt ziemlich brutal und actionreich …

Teil zwei von "Haus des Geldes" Staffel 5 wird emotional

Teil zwei von "Haus des Geldes" Staffel 5 soll dann emotionaler werden, so Pina: "In Teil zwei konzentrieren wir uns mehr auf die emotionale Situation der Charaktere. Es ist eine Reise durch ihre sentimentale Karte, die uns direkt zu ihrem Abschied führt." ABSCHIED? Das hört sich nicht gut an! 🥺 Fans waren wegen eines Abschiedsposts zu "Haus des Geldes" Staffel 5 schon total verwirrt und jetzt noch das. Zum Glück müssen wir nicht mehr zu lange warten, bis hoffentlich all unsere Fragen geklärt werden.

