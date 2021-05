"Haus des Geldes" Staffel 5: Fans total verwirrt wegen Abschiedspost

"Haus des Geldes" Staffel 5: Welche Überraschungen warten auf uns?

It’s a wrap! Die fünfte und voraussichtlich letzte Staffel der Erfolgsserie "Haus des Geldes" wurde erfolgreich abgedreht. Dies hat Netflix höchstpersönlich verkündet. Ein Abschiedspost auf Social-Media macht die Fanbase aber stutzig. Dort schrieb Netflix folgende Worte: „Was als Raubzug begann, endet als Familie. Die Dreharbeiten zu Staffel 5 von Haus des Geldes sind abgeschlossen. Danke an alle Fans, dass ihr Teil des Widerstands wart. Wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, wie diese Geschichte endet.“ Okay, soweit so gut. Aber sieht man sich das Bild, das dazu gepostet wurde, genauer an, so erkennt man nicht nur die Schauspieler*innen von denen wir wissen, dass sie noch leben, nein, man sieht auch einen DER beliebtesten Charaktere von "Haus des Geldes", der bereits Tod ist: Nämlich Berlin (gespielt von Pedro Alonso)! Das verwirrt Fans natürlich sehr. Immerhin wissen wir ja, dass Berlin am Ende der 1. Staffel in einem heftigen Kugelhagel verstarb. Wieso postet Netflix also ein Bild mit Berlin? Wird es, wie in Staffel 3, einige Rückblenden von ihm geben und deswegen ist er zu sehen? Aber wieso ist dann Nairobi (Alba Flores) nicht auch auf dem Abschiedspost zu sehen? Erneut gibt es wieder so einige neue Fragen zum weiteren Verlauf der Serie. Doch werden wir noch dieses Jahr (eventuell früher als gedacht) Staffel 5 von "Haus des Geldes" streamen können?

"Haus des Geldes": Wie könnte Staffel 5 weitergehen?

Das Mysterium um Berlin (Pedro Alonso) und Nairobi (Alba Flores) ist das eine. Die "Haus des Geldes" Fans haben aber über die vergangenen Wochen und Monate und so einige andere Theorien aufgestellt. Sie sind sich zum Beispiel sicher, dass Raquels Verehrer (der auch schon seit der 1. Staffel ein Teil der Serie ist) im Staffelfinale von "Haus des Geldes" sterben wird! Und was ist eigentlich mit Alicia Sierra? Sie ist auf dem Netflix Schnappschuss gar nicht zu sehen. Fragen über Fragen. 🤷🏻‍♀️

