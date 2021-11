"Haus des Geldes" Staffel 5 Teil 2: Das verraten die neuen Episodentitel!

"Haus des Geldes": Es geht wieder weiter

In wenigen Tagen, um genau zu sein am 3. Dezember 2021, ist es wieder so weit. Wir bekommen neuen Serien-Stoff! Zu krass waren schon die ersten fünf Folgen der letzten Staffel von "Haus des Geldes". Viele Fans fragen sich: Wird es jetzt komplett eskalieren? Bei Staffel 5 Teil 2 handelt es sich um das große Finale der Netflix-Serie. Vor wenigen Stunden wurden die verbleibenden und letzten Episodentitel der Staffel veröffentlicht. Diese geben den ein oder anderen Hinweis, wie der zweite Teil der 5. Staffel von "Haus des Geldes" weitergehen wird und wie eventuell das Finale aussehen könnte.

"Haus des Geldes" Staffel 5: Tragischer Serientod!

Ab jetzt folgen Spoiler! Eine Folge, die uns zuletzt Tränen und Gänsehaut in Staffel 5 beschert hat, war Episode 5. Der Tod der beliebten Tokio war einer der heftigsten Serientode bei "Haus des Geldes"! Auf Fan-Seiten konnten manche diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Viele haben sich gewünscht, dass Tokio überlebt und am Ende wieder mit Rio zusammenkommt. Aber das wird nicht mehr passieren. 🥺 Apropos Rio. Das bringt uns auch zu dem ersten neuen Episodentitel von "Haus des Geldes" Staffel 5 Teil 2. ⤵️

"Haus des Geldes" Staffel 5 Drama: Machen diese Figuren alles kaputt?

Das verraten die Episodentitel!

Auf der offiziellen Instagram-Seite von "La Casa de Papel" finden sich die Titelnamen und die dazugehörigen Bilder. Die sechste Episode trägt den Namen "Escape Valve". Auf dem dazugehörigen Bild sieht man Rio, der eine Bazooka hält. Rio hat Wut in den Augen und ist wahrscheinlich gegen die Invasionsarmee gewappnet, die für den Tod seiner geliebten Tokio verantwortlich ist. Die siebte Folge „Wishful Thinking“ soll uns in die Rückblende von Berlin und Palermo entführen und höchstwahrscheinlich mehr von ihrer unvollständigen Liebesgeschichte zeigen. Die achte Episode „The Theory of Elegance“ könnte einige glückliche Momente zwischen den Gangmitgliedern zeigen. Sie singen, tanzen und es scheint ihnen (für eine kurze Zeit) gut zu gehen. Episodentitel 9 trägt den Namen „Pillow Talk“ und zeigt den Professor in seinem altbekannten Pyjama. Auch hier lässt sich eine Rückblende erahnen. Wird man noch mehr über den Professor herausfinden?

Folge 10 „A Family Tradition“ bildet dann das Finale von "Haus des Geldes". Es sieht aus, als ob Coronel Tamayo Denver verhört. Der Hintergrund des Fotos deutet darauf hin, dass Tamayo innerhalb der Bank von Spanien ist. Ist die Polizei nun also bis in den Kern der Bank vorgedrungen? Kann Denver einen Deal aushandeln? Erinnern wir uns an den Trailer von "Haus des Geldes" Staffel 5 Teil 2 zurück, dann wissen wir, dass Denver emotionsgeladen einen Schrei von sich gibt. Wird seine große Liebe Stockholm oder jemand anders im Team verletzt werden? Vielleicht sogar sterben? Das alles klärt sich nächsten Freitag, wenn die Folgen bei Netflix online gehen.

