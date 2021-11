"Haus des Geldes" Staffel 5: Die letzten Folgen – jetzt eskaliert alles!

"Haus des Geldes" schockt mit Trailer zu den letzten Folgen von Staffel 5

Das große Finale von "Haus des Geldes" steht kurz bevor. Jetzt gibt es den ersten Trailer zum Ende der 5. Staffel von Netflix. Schon der erste Trailer zu Staffel 5 war brutal, aber die Szenen aus dem Finale übertreffen jetzt alles. Wie wird es für die Bankräuber weitergehen?

Eins können wir verraten: Es sieht echt nicht gut aus. Vor wenigen Minuten hat Netflix den neuen Trailer zu den letzten Folgen der beliebten Serie veröffentlicht. Am 3. Dezember geht es für die Bankräuber ein letztes Mal weiter. Und wie es aussieht, eskaliert in den letzten Folgen von "Haus des Geldes" Staffel 5 endgültig alles. (Vorsicht Spoiler!) Schon die ersten Szenen sind schockierend. Dort sehen wir den Professor nämlich ohne Maske vor die Bank von Spanien vorfahren, um sie dann zu betreten. Fliegt endgültig alles auf? Oder ist das nur ein weiterer Schachzug des Anführers? Fakt ist, dass bei den Bankräubern selbst alle Hoffnung schwindet, wieder lebend rauszukommen.

"Haus des Geldes" Staffel 5: Jetzt eskaliert es komplett – werden alle sterben?

Fans befürchten nach diesem Trailer, dass in den letzten Folgen von "Haus des Geldes" Staffel 5 jetzt alle Darsteller*innen sterben könnten. Nachdem Tokio gestorben ist, scheinen die Bankräuber verzweifelt und am Boden zerstört zu sein.

Kein Wunder, denn viele sind der festen Überzeugung, dass man den Tod hätte verhindern können. In mehreren Szenen sehen wir, dass sie den Soldat*innen ausgeliefert sind, mit Waffen bedroht werden oder sogar gefangen gehalten sind! In einer Szene sieht es nämlich ganz so aus, als würde Denver im Polizeizelt sitzen und eine Szene beobachten, die sich im Inneren der Bank abspielt. Wenn wir nach dem Trailer zu "Haus des Geldes" Staffel 5 gehen, dann sieht es im Finale gar nicht gut für unsere Lieblinge aus. Werden wirklich alle sterben? Fans machen in den Kommentaren auf Instagram ziemlich deutlich, dass sie dieses Ende nicht akzeptieren würden. Trotzdem ist das "Haus des Geldes"-Team dafür bekannt, die Fan-Gemeinde zu schocken. Wir müssen also noch ein bisschen zittern …

