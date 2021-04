"To All The Boys I've Loved Before": Spin-Off mit überraschender Hauptrolle

Netflix plant Spin-Off zu "To All The Boys I've Loved Before"

Leute, wir haben heftige Neuigkeiten für euch! Nachdem das Ende von "To All The Boys" Teil 3 Fans ziemlich verwirrt hat, sind noch ziemlich viele Fragen offen und vielleicht bekommen wir einige davon bald beantwortet! Angeblich plant Netflix nämlich ein Spin-Off zu "To All the Boys I've Loved Before". Erst kürzlich wurde verkündet, dass eine neue Serie aus dem "To All The Boys"-Universum von Autorin Jenny Han in Planung ist und jetzt auch noch ein Spin-Off! Es gibt zwar noch nicht viele Infos dazu, aber man weiß bereits jetzt, wer die Hauptrolle in dem neuen Netflix-Projekt spielen soll und das ist eine richtig coole Überraschung!

Kitty als Hauptrolle in "To All The Boys I've Loved Before" Spin-Off

Es gibt genau eine Person, die in "To All The Boys I've Loved Before" ALLEN die Show gestohlen hat: Kitty (Anna Cathcart), die kleine Schwester von Lara Jean. Sie gehörte in den Netflix-Filmen zu einem der absoluten Zuschauer-Lieblinge und soll die Hauptrolle in dem Spin-Off zu "To All The Boys" einnehmen! Was jedoch gleichzeitig bedeutet, dass wir Lara Jean (Lana Condor) und Peter Kavinsky (Noah Centineo) sicher noch einmal zu sehen bekommen. We mean, ohne einen kurzen Auftritt geht das Ganze nicht! Netflix hat sich bisher noch nicht zu den Gerüchten geäußert, da sich das Projekt noch in einem sehr frühen Stadium befindet. Ein Release ist somit auch nicht vor 2022 oder sogar eher 2023 realistisch. Trotzdem: Wir würden uns riesig über ein "To All The Boys I've Loved Before" Spin-Off mit der frechen Kitty freuen! Schließlich müssen wir UNBEDINGT wissen, wie die Fernbeziehung von Lara Jeans Schwester und ihrem Crush aus Südkorea weitergeht. 🙊