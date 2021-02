Nur noch wenige Tage, dann können wir endlich das Finale der "To All The Boys"-Trilogie, „To All The Boys: Always and Forever“, auf Netflix streamen! Und ja, wir haben natürlich die Details zu Teil 3 für euch! 😉 Und noch besser: Das war’s noch nicht mit Adaptionen von der genialen Autorin Jenny Han! Amazon Prime hat sich nämlich die Rechte an ihrer zweiten Buchreihe, „The Summer I Turned Pretty“ geschnappt und plant eine Serie! 😱

„The Summer I Turned Pretty“ bei Amazon Prime

In Jenny Hans zweiter Buchreihe (wieder eine Trilogie) geht es um Isabel, die mit ihrer Mutter und ihrem Bruder die Sommermonate in einem Strandhaus verbringt. Mit dabei ist die beste Freundin ihrer Mutter und deren zwei Söhne! Wir haben so eine Ahnung, was zwischen denen und Isabel so alles passieren kann … 🥰 Aber das wird natürlich nicht das einzige Thema in der Serie sein! Neben dem Liebesdreieck dreht sich die Buchreihe um Generationskonflikte und die starke Freundinnenschaft zwischen Mädchen. Wir sind sehr neugierig, wie sich das alles in der Serie bei Amazon wiederfinden wird! Die Buchreihe war ein Riesenerfolg und wenn sie auch nur ansatzweise so nice wird, wie „To All The Boys“ auf Netflix, dann kann der Sommer nicht früh genug kommen! Die Autorin Jenny Han ist auf jeden Fall schon vorbereitet, wie sie auf Twitter verrät.

Wann genau die Serie beginnt und ob sie die gesamte Buchreihe beinhaltet, ist noch nicht bekannt. Die erste Staffel, die erst einmal „The Summer I Turned Pretty“ adaptiert, wird acht Folgen haben. Besonders cool: Die Pilotfolge hat die Autorin selbst geschrieben! Sie wird auch als ausführende Produzentin und Co-Showrunnerin am Start sein, also können wir sicher sein, dass die Serie in guten Händen ist. 😊 Bis es soweit ist, müssen wir uns einfach mit „To All The Boys“ auf Netflix und Fakten über den „To All The Boys“-Star Noah Centineo über Wasser halten. 😍

