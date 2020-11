Wann kommt Teil 3 von "To All The Boys I've Loved Before?

Bereits zwei Teile des beliebten Netflix-Films mit Lana Condor und Noah Centineo in den Hauptrollen sind erschienen. Seit im Februar 2020 die Fortsetzung lief, warten Fans sehnsüchtig darauf, wann endlich Teil 3 von "To All The Boys I've Loved Before" auf Netflix läuft. Schließlich besteht die Buchvorlage ebenfalls aus drei Teilen ("To All the Boys I’ve Loved Before“; "P.S. I Still Love You" und "Always And Forever, Lara Jean"). Zwar wurde es immer noch nicht offiziell von Netflix bestätigt, aber die Dreharbeiten zu Teil 3 sind längst im Kasten! Verraten hat das TATBILB-Darstellerin Janel Parrish ...

Janel Parrish drehte mit Lana Condor in Korea

Janel Parrish (bekannt aus "Pretty Little Liars") spielt in der Liebeskomödie die große Schwester von Lara Jean, Margot. In einem US-Interview mit Entertainment Tonight hat die Schauspielerin erzählt, dass sie für die Dreharbeiten von "Always And Forever, Lara Jean" zwei Wochen lang in Korea waren. Auf ihrem Instagram-Account hat sie fleißig Fotos geteilt, auf denen sie zusammen mit Lana Condor und Anna Cathcart (Kitty) zu sehen ist. "Was ich persönlich am meisten an dem Film liebe, ist, dass wir sehr viel Zeit zusammen als Schwestern verbringen", so Janel. "Ich konnte so viel mit Lana und Anna rumhängen – wir sind auch im echten Leben Schwestern geworden!" Wie süß :) Somit steht fest: Ein wichtiger Handlungsstrang scheint die Beziehung zwischen den Schwestern zu sein. Aber auch sonst dürfen wir gespannt sein, welchen Herausforderungen sich Lara Jean diesmal stellen wird – und welche Rolle Peter Kavinsky dabei spielt. Nach seinem letzten Drehtag als Peter hat sich Noah Centineo sehr emotional von seiner Rolle in "To All The Boys I've Loved Before" verabschiedet.

"To All The Boys I've Loved Before": Teil 3 läuft Anfang 2021

Zum Glück müssen wir uns noch nicht verabschieden, sondern können uns erstmal auf den neuen Film freuen. Apropos: Wann ist es eigentlich so weit? Auch das hat Janel Parrish (wenigstens ein bisschen) verraten: "Ich glaube, der Film kommt Anfang des Jahres raus." Juhuu, das dauert nicht mehr allzu lange! :)

