"TATBILB"-Film machte Lana Condor mega berühmt

Der Netflix-Movie “To All The Boys I’ve Loved Before” zählt auf jeden Fall zu den besten High-School-Filmen und machte Lana Condor und Noah Centineo zu Stars. Das merkt man vor allem daran, dass die Fans immer noch völlig ausrasten, wenn Cutie Noah Centineo ein Nackt-Bild auf Instagram postet. ;) Doch auch seine Film-Kollegin Lana Condor kann sich nicht beklagen. Inzwischen zählt die Schauspielerin mit ihren gerade mal 23 Jahren schon als Netfix-Millionärin! Das reicht der Beauty aber nicht, denn jetzt will sie ihre Musik-Karriere starten!

Lana Condor: Karriere als Musikerin

Auf ihrem Instagram-Account hat Lana Condor einfach mal so gedroppt, dass "sie ganz ungeduldig darauf wartet, ihren neuen Song zu veröffentlichen". Schon am 28. August soll es soweit sein und ihre Single "For Real" erscheint. Kein Wunder, dass ihre zehn Millionen Follower völlig aus dem Häuschen sind und reihenweise "Ich bin sooo gespannt!" unter dem Insta-Pic kommentieren. Genauso überrascht ist ihre “To All The Boys I’ve Loved Before”-Kollegin Janel Parrish. "Omg" schreibt sie schockiert unter Lanas Ankündigung.

“To All The Boys I’ve Loved Before”-Star bringt ersten Song raus

Echte Fans werden die Schauspielerin nicht zum ersten Mal singen hören. Erst vor einer Woche hat Lana Condor zusammen mit ihrem Freund Anthony De La Torre den Song "I Like Me Better" von Lauv zum Besten gegeben. Das Cover könnt ihr euch auf YouTube anhören! :) Eins steht fest: Lana Condor war fleißig in der Corona-Zeit. Wir sind gespannt auf ihren ersten Song!

