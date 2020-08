Noah Centineo offenherzig auf Instagram

Spätestens seit seiner Rolle als süßer High School Schüler Peter Kavinsky in „To All The Boys I've Loved Before“ ist Noah Centineo ein absoluter Mädchenschwarm. Wie gut für seine vielen weiblichen Fans, dass sich der 24-Jährige auf seinen Social-Media-Profilen sehr nahbar und vor allem offenherzig präsentiert. So postete Noah in der Vergangenheit nicht nur seine Handynummer, um mit seinen knapp 20 Millionen Followern einen engeren Kontakt pflegen zu können, er plauderte auch ganz unverblümt über seinen Penis.

Noah Centineo zeigt seine Muskeln

Und auch mit seinem neuesten Posting bringt der 24-Jährige seine Fans mal wieder zum Ausrasten: Noah teilte einen heißen Oben-Ohne-Schnappschuss und ließ seine Muskeln spielen!

Stolz grinsend präsentiert der Hottie sein gestähltes Sixpack und einen beeindruckenden Bizeps. „Die Frage ist… sollte ich wieder mit dem Training beginnen?“, schreibt er frech dazu. Denn es ist offensichtlich: Noah ist in Bestform – und das aus gutem Grund!

Noah Centineo wird zu He-Man

In seinem neuen Film, einem Remake von „Masters of the Universe“, schlüpft der Schauspieler nämlich in die Rolle von He-Man und der Actionheld ist dafür bekannt, nur allzu gerne seinen freien Oberkörper und seine beachtlichen Muskeln zur Schau zu stellen. Noahs Fans können sich also auf noch mehr nackte Haut freuen!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!