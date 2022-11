Seine Rolle im Netflix-Film „To All The Boys I’ve Loved Before“ machte Noah Centineo zum Superstar. Allein mit seinen Instagram Postings kann Noah zwischen 32.000 - 53.000 Euro verdienen. Sein wird Vermögen wird mittlerweile auf umgerechnet knapp 2 Millionen Euro geschätzt. Das wird mit den Sequels "To All the Boys: P.S. I Still Love You" und dem bald erscheinenden dritten Teil der Reihe "To All the Boys: Always and Forever" sicher noch steigen!