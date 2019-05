Noah Centineo: Halbnackt im neuen Film!

Endlich ist es raus: „To All The Boys I’ve Loved Before”-Schnuckel Noah Centineo wird der neue He-Man !

Noah Centineo liebt es, sich auszuziehen!

In der “Tonight Show” mit Jimmy Fallon ließ Noah Centineo endlich die Bombe platzen und bestätigte damit die Gerüchte, die es schon seit Wochen gab: Er wird für seinen neuen Film in die Rolle des Actionhelden He-Man treten, mit dem in den 1980er Jahren der Spielzeughersteller Mattel erstmals Kids auf der ganzen Welt begeisterte. Worum genau es in dem Film gehen wird, hat Noah aber noch nicht verraten. Trotzdem können sich vor allem die weiblichen Fans jetzt schon auf viel nackte Haut des 22-Jährigen gefasst machen, denn He-Man ist dafür bekannt, sich gerne oben ohne zu präsentieren und seine beachtlichen Muskeln zur Schau zu stellen. Für den Schauspieler kein Problem, schließlich ist er neben Shawn Mendes auch Model für die aktuelle Unterwäschen-Kampagne von Calvin Klein. Und Noah zeigt gerne, was er hat: "Ich habe eine Affinität dafür, mich in meiner Unterwäsche zu zeigen", gab der Amerikaner zu und konnte sich dabei ein Lachen nicht verkneifen.

Übrigens hatte Noah Centineo zu der TV-Show seine Mum mitgebracht, die ihren berühmten Sohn mega stolz vom Publikum aus beobachtete. Mega süß!

